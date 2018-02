Televoto truccato al Festival di Sanremo? : Un recente servizio di Striscia la Notizia ha messo in evidenza un fatto che sarebbe accaduto durante la quinta serata del Festival di Sanremo. Un giornalista accreditato presso il Festival ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del nome dei vincitori diversi minuti prima che il Televoto fosse chiuso ufficialmente. Il servizio sta mettendo in discussione la regolarità della kermesse canora, oltre che ad alimentare un polverone sui social ...

A Striscia la notizia il Televoto di Sanremo 2018 truccato nel Festival delle fake news e dello scoop a tutti i costi : Un nuovo presunto scoop travolge il Festival della Canzone Italiana: il televoto di Sanremo 2018 truccato. Striscia la notizia annuncia un servizio nella puntata di ieri, lunedì 13 febbraio, anticipando che in sala stampa era già stata data comunicazione della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro ancor prima della chiusura del televoto. Non è intenzione della sottoscritta fare pubblicità al collega che dichiara di aver ricevuto l'annuncio ...

Grande Fratello Vip : insinuazioni di una concorrente sul Televoto truccato Video : La seconda edizione del #Grande Fratello VIP si è conclusa ormai da più di due settimane. Dopo 80 giorni all’interno della casa, Daniele Bossari è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. La sua vincita però non è stata esente da dubbi dal momento che molti davano per scontata quella dell’influencer Giulia De Lellis. Ed è stata proprio quest’ultima che, in una recente intervista, ha manifestato i suoi dubbi sul televoto della sera del 4 dicembre ...

Grande Fratello Vip - ecco chi ha vinto : Televoto truccato? Video : Scoppia un'altra bufera a causa del vincitore del #Grande Fratello VIP. Sui social i fan si sono lamentati dei malfunzionamenti legati al televoto [Video]. Chi ha avuto modo di re la finalissima sa piuttosto bene che cosa è successo. Il vincitore di questa seconda edizione gieffina è #daniele bossari che, tra lacrime e gioia, ha intascato il favoloso montepremi di 100 mila euro meta' andranno in beneficenza. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è ...

Daniele Bossari - Televoto truccato? : Numerosissime polemiche dopo la finale del Grande Fratello Vip 2017; il vincitore di questa seconda edizione è, Daniele Bossari che è riuscito a battere al televoto finale l’amatissimo Luca Onestini, uno dei personaggi più seguiti di questa seconda edizione e Giulia de Lellis, beniamina delle adolescenti di tutta Italia. Accese polemiche post puntata Colpo di scena quello della vittoria di Daniele Bossari che ieri è scoppiato in lacrime quando ...

Grande Fratello Vip - Televoto truccato e pilotato? Le accuse choc sul vincitore Video : La finale del #Grande Fratello VIP 2017 trasmessa ieri sera in prime time su Canale 5 [Video]continua ad suscitare molte polemiche in rete e sui social dove in queste ore sono tantissimi coloro che hanno puntato il dito contro il meccanismo del televoto della serata conclusiva di ieri dove abbiamo visto che ha avuto la meglio Daniele Bossari, proclamato vincitore assoluto di questa seconda edizione di successo del reality show. Polemiche sul ...

Gf Vip - Giulia perde contro Daniele. Le 'bimbe' insorgono : "Televoto truccato" : La vittoria del Gf Vip di Daniele Bossari ha lasciato l'amaro in bocca a qualcuno, in particolare alle 'bimbe' di Giulia De Lellis. Le fan accanite della fidanzata di Andrea Damante non hanno digerito ...

