Susy scomparsa e ritrovata a Napoli | il figlio | ' L' aspettiamo a braccia aperte | è tutto

Susy Paci ritrovata a Napoli : era scomparsa tre settimane fa ad Arezzo : Svolta nel caso di Susy Paci , la 49enne di Arezzo scomparsa da quasi tre settimane . Susy è stata ritrovata a Napoli , dove si trova attualmente in procura, dove sta parlando con gli inquirenti....

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Ultime notizie - era scomparsa da Arezzo da 19 giorni : ora è in procura : Susy Paci ritrovata a Napoli : giallo di Arezzo , Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel nulla da 19 giorni dopo l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Giallo ad Arezzo - Susy scomparsa da tre settimane : la polizia chiede aiuto a Facebook : Giallo ad Arezzo , Susy scomparsa da tre settimane : la polizia chiede aiuto a Facebook La 49enne, sposata e madre di due figli, è svanita nel nulla.Gli inquirenti vogliono entrare nei suoi profili social. Su internet era in contatto con un uomo (non indagato) incontrato a Napoli Continua a leggere L'articolo Giallo ad Arezzo , Susy scomparsa da tre settimane : la polizia chiede aiuto a Facebook sembra essere il primo su NewsGo.

Susy Paci scomparsa a Napoli/ Ultime notizie : mai rientrata in hotel? Nuovo inquietante scenario : Susy Paci scomparsa a Napoli : giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:06:00 GMT)

Susy PACI SCOMPARSA A NAPOLI/ Ultime notizie : l'amica - "Non era una sprovveduta!” : SUSY PACI SCOMPARSA a NAPOLI : giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Scomparsa Susy Paci - indagato un amico : Emergono novità sulla Scomparsa di Susy Paci , la donna toscana di cui non si hanno più notizie dallo scorso 23 gennaio, avvistata per l'ultima volta a Napoli....

La scomparsa di Susy : interrogato napoletano che passò la notte con lei : È stato interrogato a Napoli il 45enne che avrebbe trascorso la prima notte con Susy Paci, la 49enne di Subbiano di cui non si hanno più notizie dal 23 gennaio scorso. L'uomo, che non è indagato, non ...