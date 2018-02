Sudafrica | l' African National Congress abbadona Zuma | Troppo corrotto | non può fare

Triathlon - World Cup 2018 : a Città del Capo dominio Sudafricano tra gli uomini e britannico tra le donne : Scattata la World Cup di Triathlon con la tappa di Città del Capo: in Sudafrica doppietta britannica tra le donne, con Vicky Holland prima davanti alla connazionale Non Stanford, seconda, ma staccata di 34″. Sul podio sale anche l’ungherese Zsanett Bragmayer, terza a 49″. La gara maschile invece ha visto la doppietta dei triatleti di casa, con Richard Murray che è andato a precedere per 34″ il connazionale Henri Schoeman. ...

Il presidente Sudafricano Zuma prepara le sue dimissioni : Tra i motivi di questa svolta c'è il fatto che l'economia è in crisi e che il partito potrebbe di conseguenza perdere le presidenziali dell'anno prossimo. La situazione del Sudafrica inevitabilmente ...

Il presidente Sudafricano Zuma prepara le sue dimissioni : Zuma ha danneggiato la patria di Nelson Mandela e ha trasformato in una barzelletta uno stato ricco, moderno e democratico. Leggi

Siccità : si avvicina il giorno zero a Città del Capo - la città Sudafricana si prepara a chiudere i rubinetti : L’acqua, la risorsa più preziosa ma anche meno protetta al mondo, sarà presto un bene raro per i cittadini di città del Capo in Sudafrica: il giorno zero si avvicina. Oggi i 4 milioni di abitanti della città sono costretti a ridurre il proprio consumo d’acqua a soli 50 litri al giorno, ovvero un quinto del consumo pro capite giornaliero in Italia. La forte variabilità delle precipitazioni ha prosciugato 6 dighe che ricoprono un ruolo ...

Musica : addio a Hugh Masekela - leggenda del jazz Sudafricano : Musica: addio a Hugh Masekela, leggenda del jazz sudafricano Il musicista, 78 anni, era stato un attivista simbolo del movimento anti-apartheid Continua a leggere L'articolo Musica: addio a Hugh Masekela, leggenda del jazz sudafricano sembra essere il primo su NewsGo.

Hugh Masekela è morto. Il padre del jazz Sudafricano spese la sua carriera per il movimento anti-apartheid : Hugh Masekela, il padre del jazz sudafricano, è morto a 78 anni a Johannesburg "dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata". Lo ha annunciato la famiglia.Trombettista, cantante e compositore, Masekela ha iniziato a suonare il corno a 14 anni, diventando presto un esponente di spicco della scena jazz di Johannesburg con i jazz Epistles.Negli anni '60 si è trasferito in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove ...

È morto a 78 anni Hugh Masekela - famoso trombettista jazz Sudafricano : Il trombettista jazz sudafricano Hugh Masekela è morto martedì a 78 anni a Johannesburg: da una decina d’anni era malato di cancro alla prostata. Masekela, che nacque nel 1939 a Witbank, è considerato uno dei più importanti musicisti africani del Novecento: a The post È morto a 78 anni Hugh Masekela, famoso trombettista jazz sudafricano appeared first on Il Post.

Rugby - Pro14 : il 2018 si apre con i Sudafricani a Monigo. Domani c’è Benetton-Cheetahs : Si avvicina al compimento dei due terzi la stagione regolare del Pro14 di Rugby: la prima giornata dell’anno solare 2018 infatti è la tredicesima (su 21) della fase a gironi. A Monigo, Domani alle ore 14.15, andrà in scena la sfida tra Benetton Treviso e Cheetahs. La compagine sudafricana, che ha disputato 10 gare finora (Cheetahs e Southern Kings non hanno giocato il 23 e 30 dicembre, e recupereranno i derby quando il Pro14 sarà fermo per ...

Enertronica cede Smartutility e sale al 100% controllata Sudafricana : (Teleborsa) - Enertronica , società operante nel settore delle energie rinnovabili, ha avviato un processo di focalizzazione del business nel settore industriale e delle energie rinnovabili uscendo ...

