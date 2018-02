: RT @africarivista: Sudafrica: l’ANC non riesce ad ottenere le dimissioni di Zuma - Abbaibrahims : RT @africarivista: Sudafrica: l’ANC non riesce ad ottenere le dimissioni di Zuma - TripAZnet : Sudafrica: l’ANC non riesce ad ottenere le dimissioni di Zuma | AFRICA - africarivista : Sudafrica: l’ANC non riesce ad ottenere le dimissioni di Zuma -

L'Anc (African National Congress), partito di governo in, ha deciso diil presidente Jacobcome capo di Stato.Lo riportano i media locali dopo il vertice straordinario convocato da Cyril Ramaphosa, nuovo leader dell'Anc, uomo forte e e vice presidente del Paese, perre se allontanare, coiinvolto in numerosi scandali per corruzione,riciclaggio, truffa e crimine organizzato. La decisione é arrivata dopo 13 ore di riunione del comitato esecutivo del partito.(Di martedì 13 febbraio 2018)