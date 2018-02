Stupri e molestie | lo scandalo travolge i vertici di Oxfam

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) Si allarga a macchia d’olio loche in Gran Bretagna stando la, una delle principali organizzazioni non governative impegnate in molte emergenze umanitarie in tutto il mondo. Il caso si è infiammato con le testimonianze di personaggi legati all’associazione, ed in particolare con le rivelazioni al Times di una “gola profonda”, Helen Evans, che dal 2012 al 2015 è stata dirigente dell’associazione con il ruolo di garante per la tutela delle norme di comportamento. I nuovi episodi di violenza Sono tanti gli episodi emersi: era già noto che durante la missione ad Haiti, in seguito al terremoto che ha devastato il Paese nel 2010, ci sarebbero stati festini a luci rosse in cui i funzionari dell’organizzazione avrebbero coinvolto anche diverse giovani escort, tra le quali alcune probabilmente minorenni, pagando con fondi dell’Ong. Gli episodi avevano portato ad ...