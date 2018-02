Striscia | tapiro con le corna ad Ignazio Moser Attapirata pure Alessia Marcuzzi

Ignazio Moser riceve il tapiro da Striscia dopo Francesco Monte : Striscia la Notizia: Ignazio Moser attapirato dopo Francesco Monte Ignazio Moser ha ricevuto un inedito tapiro da Valerio Staffelli, dopo che ieri sera è andata in onda su Striscia la consegna del medesimo oggetto a Francesco Monte. L’ex ciclista si è guadagnato il tapiro dopo che l’inviato del tg satirico ha sorpreso i due ex amanti insieme nella medesima via, mentre cercavano di scappare dalle telecamere. Cosa ci facevano ...

Striscia la Notizia tapiro d’oro a Francesco Monte : “Dovevi vincere e tornare con Cecilia?” : Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Francesco Monte. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger, rilasciate anche al noto telegiornale satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli è corso alla ricerca dell’ex naufrago. La consegna dell’ambito premio, in onda nella puntata del 12 febbraio 2018 ed in onda su Canale 5 dalle 20:35 circa, però ha dato modo alla trasmissione Mediaset di svelare un altro succulento gossip. ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

Francesco Monte - tapiro di Striscia : beccato vicino alla ex Cecilia Rodriguez. E sul “canna-gate” si difende… : Francesco Monte riceve il tapiro d’oro nella puntata di Striscia la notizia, in onda lunedì 12 febbraio su Canale 5. Ecco il motivo e le dichiarazioni dell’ex tronista. Francesco Monte beccato a Milano vicino alla ex Cecilia Rodriguez Monte è stato intercettato domenica sera a Milano vicino all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez: apparentemente i due stavano […] L'articolo Francesco Monte, tapiro di Striscia: beccato vicino alla ex ...

MASSIMILIANO CAROLETTI/ Video - tapiro d'oro per Eva Henger e nuove rivelazioni a Striscia (Isola dei Famosi) : MASSIMILIANO CAROLETTI, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse ai microfoni di Striscia La Notizia. Questa sera, su Canale 5, parla anche l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:43:00 GMT)

Striscia la notizia - tapiro d’oro per Loredana Lecciso e il tira e molla con Al Bano : Lunedì 29 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Loredana Lecciso riceve il tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano. Dopo l’intervista con Barbara D’Urso in cui ha asserito di non aver lasciato Al Bano, a Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese (MI) e le ha chiesto la verità sulla loro storia, la Lecciso ha risposto: «Chi vivrà vedrà». E a proposito di ...

LOREDANA LECCISO SU AL BANO CARRISI E ROMINA/ Tapiro di Striscia la Notizia : “Quel cuore... Non ho gradito” : LOREDANA LECCISO su Al BANO CARRISI e ROMINA Power: dal Tapiro di Striscia la Notizia ai nuovi sviluppi rivelati a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul “triangolo” amoroso(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Striscia la notizia - Tapiro a Loredana Lecciso : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Loredana Lecciso riceverà il Tapiro d&rsquo...

Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina/ Tapiro di Striscia la Notizia e nuovi sviluppi a Pomeriggio 5 : Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina Power: dal Tapiro di Striscia la Notizia ai nuovi sviluppi rivelati a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul “triangolo” amoroso(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Carlo Tavecchio/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia - Urbano Cairo : io non l'ho mai sostenuto : Carlo Tavecchio ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. Tavecchio potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:42:00 GMT)

CARLO TAVECCHIO/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia : 'Io presidente della Lega Serie A? Non so niente' : CARLO TAVECCHIO ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

CARLO TAVECCHIO/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia : "Io presidente della Lega Serie A? Non so niente" : CARLO TAVECCHIO ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. TAVECCHIO potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:36:00 GMT)

Striscia - Tapiro per Tavecchio. Staffelli : "Lo tengo io" : Tapiro d'Oro per Carlo Tavecchio . Valerio Staffelli ha consegnato il premio di Striscia al presidente dimissionario della Federazione italiana gioco calcio. Negli ultimi giorni il nome di Tavecchio è ...

Striscia - Tapiro per Tavecchio. Staffelli : Lo tengo io : Tapiro d'Oro per Carlo Tavecchio. Valerio Staffelli ha consegnato il premio di Striscia al presidente dimissionario della Federazione italiana gioco calcio. Negli ultimi giorni il nome di Tavecchio è tornato in campo per la presidenza della Lega di Serie A.E così Staffelli ha chiesto spiegazioni proprio al diretto interessato: "Non so niente, mi creda. Io sono tifoso della mia nazionale, il pensiero che mi turba ancora è di non ...