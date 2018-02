Striscia | Ignazio Moser attapirato | Ma non sono un cornuto

“Cecilia perché mi hai fatto le corna?”. Eh no - Ignazio Moser non l’ha affatto presa bene. Dopo che Striscia la Notizia ha beccato Francesco Monte con la sua Chechu - sembrava che l’ex gieffino l’avesse presa con calma - dignità e classe. Ma il nuovo scoop del tg satirico mette tutto in piazza : Sesso, droga e reality, ormai l’affaire Isola dei Famosi sta prendendo pieghe inaspettate. Dopo la questione ancora da appurare sulla marjiuana, è arrivato il nuovo scoop di Striscia la Notizia che tiguarda il triangolo maledetto: Moser – Cecilia – Monte. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro all’ex naufrago che guarda caso si trovava proprio sotto casa di Chechu. In tanti hanno pensato a un ritorno di fiamma e Ignazio Moser si è ...

Ignazio Moser riceve il tapiro da Striscia dopo Francesco Monte : Striscia la Notizia: Ignazio Moser attapirato dopo Francesco Monte Ignazio Moser ha ricevuto un inedito tapiro da Valerio Staffelli, dopo che ieri sera è andata in onda su Striscia la consegna del medesimo oggetto a Francesco Monte. L’ex ciclista si è guadagnato il tapiro dopo che l’inviato del tg satirico ha sorpreso i due ex amanti insieme nella medesima via, mentre cercavano di scappare dalle telecamere. Cosa ci facevano ...