Spyro the Dragon vola su PS4 a Settembre

(Di martedì 13 febbraio 2018) Secondo quanto riportato da Kotaku, a Marzo verrà ufficialmente annunciatotheTrilogy Remastered (nome provvisorio) per PS4, una versione che come Crash N.Sane Trilogy, includerà i primi 3 capitoli della saga in chiave moderna.thetorna su PS4? Come per Crash anchesarà un’esclusiva PS4 (si parla di un anno) e proporrà i giochi che hanno fatto la storia del noto draghetto, con migliorie grafiche e sonore, oltre che animazioni riviste e pieno supporto per PS4 Pro.theTrilogy Remastered è in fase di sviluppo in segreto da parte di Vicarious Vision e debutterà a partire da, includendo:the, Ripto’s Rage! e Year of the. Naturalmente si tratta di rumors e vi invitiamo a considerarli tali in attesa di una conferma o smentita. Vi ricordiamo o informiamo, ...