SPY FINANZA Le manovre contro l' Italia ignorate dalla campagna elettorale

SPY FINANZA/ Le connessioni che prospettano un'altra grande crisi : Guardando in prospettiva come vanno e come sono andati i mercati in passato si possono trarre delle conseguenze che non sono confortanti. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ L'impasse da risolvere per i mercati : Non è un momento semplice per i mercati e la situazione, spiega MAURO BOTTARELLI, è più grave di quello che potrebbe sembrare. Serve uno shock per evitare il peggio(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:06:00 GMT)

SPY FINANZA/ I giochi di Merkel e Macron ci mandano a fondo : La Germania è pronta a mettere le mani sulla Bce, mentre la Francia aumenta il suo peso in Europa. L'Italia è destinata a restare quindi ai margini.

SPY FINANZA/ Il patto Usa-Cina per tenere a galla le Borse : A spaventare i mercati sono le scelte della Fed. Servirebbe un cambiamento che solo un evento come una guerra in Nord Corea potrebbe causare. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Le tre prove di una vera crisi sui mercati : Quella di fronte a noi è una crisi ancora una volta strutturale e sistemica, dice MAURO BOTTARELLI con riferimento a quanto sta accadendo in questi giorni alle Borse(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Crisi dei mercati - il filo che unisce Wall Street e la Corea del Nord : I mercati continuano a soffrire e, secondo MAURO BOTTARELLI, non è certo per timori inflazionistici. All'orizzonte c'è una Crisi da scongiurare.

SPY FINANZA/ Luca Traini e la lezione della Brexit per l'Italia : Quanto accaduto a Macerata non ha alcun tipo di giustificazione. Tuttavia si sa più della vita di Luca Traini di altre notizie più importanti.

SPY FINANZA/ I timori dietro il venerdì nero di Wall Street : Un tonfo occasionale, una grossa presa di beneficio o qualcosa di più dietro la brutta giornata di Wall Street vissuta proprio venerdì.

SPY FINANZA/ Il 'modello Amazon' pronto a livello globale : Ci sono dei segnali piuttosto preoccupanti: sembra si possa andare verso un mondo in cui le rivendicazioni dei cittadini non saranno un problema.

SPY FINANZA/ La caccia degli hacker a Bitcoin e criptovalute : Continuano gli attacchi informatici alle piattaforme di cambio e ai wallet dedicati ai Bitcoin e alle altre principali criptovalute.

SPY FINANZA/ La farsa dell'economia Usa svelata dal dollaro : In questi giorni si è parlato molto del dollaro e della sua svalutazione. Per MAURO BOTTARELLI è chiaro che l'economia Usa non sta bene come si vorrebbe far credere(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Gli Usa pronti alla guerra fatale per l'Europa : Gli Stati Uniti sono più agguerriti che mai per non perdere la loro leadership economico-finanziaria. l'Europa rischia quindi di trovarsi nei guai.

SPY FINANZA/ Ue - i nuovi steccati per emarginare l'Italia : Nuove mosse in Europa non fanno ben sperare per l'Italia, che rischia di trovarsi con un ruolo secondario nell'Ue che sta prendendo forma. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 06:04:00 GMT)

SPY FINANZA/ Sui mercati c'è una bomba (manca solo l'innesco) : Wall Street ha fatto segnare nuovi record e ci si chiede se le Borse riusciranno a salire ancora durante l'anno. Il punto di vista delle Neuroscienze.