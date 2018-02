Sputi | cori e lanci di bottiglie | centri sociali aggrediscono la Meloni

ilgiornale

(Di martedì 13 febbraio 2018)di. Intonando Bella Ciao ihanno aggredito Giorgia, a Livorno per incontrare i commercianti. Il tutto documentato in un video pubblicato su Facebook dalla stessa leader di Fratelli d'Italia e girato mentre le forze dell'ordine la proteggevano dall'assalto. video 1494207"A Livorno oggi le due Italie che si confrontano il prossimo 4 marzo", ha spiegato poi laalla stampa, "Da una parte Fratelli d'Italia che parla con i commercianti, con le persone comuni, di sicurezza, di tutela del piccolo commercio, di identità, di marchio italiano. Dall'altra i soliti quattro deficienti deiche quattro giorni fa in branco prendevano a calci un brigadiere dei carabinieri mentre era a terra e che oggi vogliono impedire a me di parlare. Scegliete da che parte stare, italiani. ...