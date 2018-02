Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di mercoledì 14

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1500 metri maschili doppietta olandese - vince Kjeld Nuis davanti a Patrick Roest. Andrea Giovannini è 27° : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è stato assegnato oggi il titolo dei 1500 metri maschili nello Speed skating: doppietta olandese, con Kjeld Nuis, che ha chiuso in 1’44″01 (sfiorato il record olimpico dello statunitense Derek Parra, datato 2002, di 1’43″95), davanti al connazionale Patrick Roest, staccato di 0″85. Terzo l’atleta di casa, il sudcoreano Kim Min Seok, con un ritardo di 0″92. ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili doppietta olandese con Nuis davanti a Roest. Andrea Giovannini chiude 27° : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda vuole anche i 1500 metri maschili. Andrea Giovannini in cerca di riscatto : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfida sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle tre specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili e 1500 metri femminili) il colore dei Paesi Bassi è stato dominante come ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani (martedì 13 febbraio) sarà la volta dei 1500 metri maschili sul Gangneung Oval nella quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dello Speed skating. Una rassegna al momento dominata dall’Olanda, a segno in tutte le gare disputate, pronta a monopolizzare la scena anche in questa specialità. Atleti del calibro di Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest potrebbero occupare il podio vista l’assenza per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1500 metri femminili arriva la rivincita dell’olandese Ireen Wust. Francesca Lollobrigida ottima decima : La rivincita dell’olandese Ireen Wust arriva nei 1500 metri femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’olandese, che si era vista sfilare l’oro per soli 8 centesimi nei 3000 metri, vola e vince in 1’54″35, precedendo la nipponica Miho Takagi di 0″20 e la connazionale Marrit Leenstra di 0″91. Beffa per la terza olandese, Lotte van Beek, ai piedi del podio per un solo ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il trionfo di Ireen Wust - ottima Lollobrigida in decima posizione - più indietro Bettrone : Altro giro, altra medaglia in palio: oggi lo Speed skating assegna il titolo olimpico sui 1500 metri femminili. L’Italia, rappresentata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone, non ha ambizioni di medaglia in questa gara, che però sarà utile per trovare confidenza in vista della mass start. Le grandi favorite saranno le olandesi Marrit Leenstra ed Ireen Wust, ma occhio anche alla giapponese Miho Takagi ed alle statunitensi Brittany ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - Speed skating e slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda punta al dominio anche dei 1500m femminili. Altro test per Francesca Lollobrigida : Terza giornata di gare sul Gangneung Oval per lo Speed skating a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang (Corea del Sud) e dopo i 3000 metri del day-1 è la volta, per le ragazze, dei 1500 metri. La domanda che si pongono gli addetti ai lavori è la seguente: sarà ancora dominio olandese? Un quesito legittimo analizzando l’andamento di queste prime due giornate sul ghiaccio asiatico: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo in casa dei Paesi Bassi. 4 ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Terzo titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1500 metri femminili. Tra le 28 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone. Francesca Lollobrigida attualmente è 38a in classifica di Coppa del Mondo di distanza, con 13 punti, mentre Francesca Bettrone, che non ha conquistato punti, era la ...

Speed skating e sci di fondo : quando la forma arriva al momento sbagliato (o non arriva mai…) : 19 novembre 2017: Nicola Tumolero sesto nei 10000 metri in Coppa del Mondo a Stavanger, dove Davide Ghiotto domina la Division B con un crono che sarebbe valso il terzo posto nella Division A. 1° dicembre 2017: Andrea Giovannini quarto nei 5000 metri in Coppa del Mondo a Calgary in 6’11″07, Nicola Tumolero sesto in 6’11″91, vicinissimi al podio. 10 dicembre 2017: tre azzurri nella top10 nei 5000 metri in Coppa del Mondo a ...