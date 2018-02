Spazio | Parmitano si addestra nella neve per la prossima missione

Spazio : corso di sopravvivenza invernale - l’astronauta Luca Parmitano si prepara per la sua seconda missione : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano si sta preparando per la sua seconda missione, nel 2019, sulla Stazione Spaziale Internazionale, a bordo di una navetta russa Soyuz. Tutti gli astronauti che volano con la Soyuz prendono parte ad un corso di sopravvivenza invernale nelle foreste vicino alla Città delle Stelle, Russia. Quando la Soyuz atterra, le squadre di supporto sono solitamente sul posto in pochi minuti per aiutare gli ...