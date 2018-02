Spazio | con ' Espresso' Vlt diventa il più grande telescopio ottico

Spazio : corso di sopravvivenza invernale - l’astronauta Luca Parmitano si prepara per la sua seconda missione : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano si sta preparando per la sua seconda missione, nel 2019, sulla Stazione Spaziale Internazionale, a bordo di una navetta russa Soyuz. Tutti gli astronauti che volano con la Soyuz prendono parte ad un corso di sopravvivenza invernale nelle foreste vicino alla Città delle Stelle, Russia. Quando la Soyuz atterra, le squadre di supporto sono solitamente sul posto in pochi minuti per aiutare gli ...

Spazio - COPUOS : meeting a Vienna - conclusi i lavori del Sottocomitato Scientifico e Tecnico : Si sono conclusi venerdì 9 febbraio 2018, a Vienna, i lavori della 55° Sessione del Sottocomitato Scientifico e Tecnico (STSC) del COPUOS (Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico). I lavori del Sottocomitato – presieduti dalla sudafricana Pontsho Maruping, e coordinati dall’UNOOSA (Ufficio per gli Affari Spaziali delle Nazioni Unite) diretto dall’astrofisica italiana Simonetta Di Pippo – sono ...

Spazio - in Gazzetta nuova governance : decolla la space economy : Un quadro chiaro all'Ue tanto che quest'anno il summit di Bruxelles ha acceso un faro proprio su 'economia e società' e al panel per le industrie, a palazzo d'Egmont, la space economy ha dato ...

Tensione Israele-Iran-Siria : drone iraniano viola Spazio aereo ebraico - F16 israeliano abbattuto da contraerea siriana

Spazio : la sonda JUNO ha completato con successo il decimo sorvolo scientifico di Giove : Vis-à-vis numero dieci tra JUNO e il ‘gigante gassoso’. La sonda NASA ha compiuto un sorvolo ravvicinato nell’atmosfera agitata di Giove completando con successo il decimo sorvolo scientifico del pianeta lo scorso 7 febbraio; nel momento di massimo avvicinamento al pianeta (‘periGiove’), la sonda – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ha raggiunto una distanza di 3500 chilometri dalla sua ...

Al Museo Nazionale della Scienza si va alla scoperta dello Spazio con Playstation VR - : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e Sony Interactive Entertainment Italia da febbraio collaborano per portare i visitatori alla scoperta dello spazio grazie al sistema per la realtà virtuale ...

Musk ha lanciato una Tesla nello Spazio - ma con quelle rimaste sulla Terra ha qualche problema : ... che insieme formeranno la più grande centrale elettrica del mondo. Il progetto, iniziato con l'installazione degli impianti su circa mille case 'pilota', prevede l'impiego di pannelli solari da 5 ...

Scopri lo Spazio con PlayStation VR al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia : Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e Tecnologia con esperienze fortemente immersive e ...

Riuscito il test del Falcon Heavy. I privati alla conquista dello Spazio : In fondo, per Internet sta accadendo la stessa cosa! inviato da Matteo Pani nella categoria Scienza e Tecnologia

C’è una Tesla nello Spazio : le immagini incredibili riprese dalla navicella Falcon Heavy : Dopo il lancio del nuovo super razzo di SpaceX. Le incredibili immagini riprese dalla navicella Falcon Heavy

SpaceX - razzo Falcon Heavy verso Marte/ Video lancio - una Tesla nello Spazio con David Bowie come soundtrack : SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte: Video lancio. Una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack. Le ultime notizie sulla missione di Elon Musk, il visionario imprenditore(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:15:00 GMT)

Tesla Roadster nello Spazio con Space X : Tutta questa fase diventa visibile in diretta, con SpaceX che tra lo stupore generale rende pubblico un live streaming della Tesla nello spazio, inquadrata da ben 3 telecamere: al posto di guida un ...