Sole | tempesta magnetica in arrivo | comunicazioni a rischio INFO e DETTAGLI

Previsioni Meteo - la quiete dopo la tempesta : torna a splendere il Sole e il vento si calma - temperature primaverili in tutt’Italia : Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia dopo la violentissima bufera di maestrale che ieri ha flagellato tutto il Paese provocando danni ingenti e purtroppo anche morti e feriti. Mentre il maltempo si sta accanendo in queste ore sull’Europa centro/settentrionale, sull’Italia è tornato a splendere il sole. E’ la quiete dopo la tempesta: il vento s’è calmato e le temperature sono ...