Snowit è un’app social per gli appassionati di sci e snowboard

(Di martedì 13 febbraio 2018)è un'applicazione che traccia le performance sulla neve registrando i dati delle sciate tramite GPS, con un algoritmo ottimizzato in base all'altitudine che permette di memorizzare il numero di km percorsi, dislivello, velocità, calorie consumate e tempo effettivo di sciata. L'applicazione offre la possibilità di evitare le code per l'acquisto dello skipass e vincere premi e sconti partecipando alle sfide. L'articoloè un’appper glidi sci eè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.