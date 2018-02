Snowboard | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Chloe Kim domina nell’halfpipe! Primo

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegnano le medaglie nell’halfpipe femminile. Chi batterà Chloe Kim? : Si profila una lotta tra millennials statunitensi per la medaglia d’oro nell’halfpipe femminile dello Snowboard, che questa notte, alle 2.00 italiane, assegna il titolo olimpico. Chloe Kim vede nella connazionale Maddie Mastro uno dei maggiori pericoli per la vittoria, anche se ci sono altre contendenti quotate. Si è ben comportata in qualifica anche la cinese Jiayu Liu, così come bene ha fatto anche la nipponica Haruna Matsumoto. ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scatta l’Halpipe maschile. Shaun White grande favorito : Tutto pronto per uno dei momenti più importanti per quanto riguarda gli Stati Uniti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: stanotte scende sulla neve una delle stelle della squadra a stelle e strisce, inizia la gara dell’Halfpipe maschile di Snowboard con le qualificazioni ed il grande favorito è ovviamente Shaun White. Ventinove atleti, due run: come di consueto i primi dodici voleranno in finale, dove si assegneranno le medaglie. Il ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Chloe Kim in testa nelle qualifiche dell’Halfpipe : Rispettato il pronostico nella qualificazione dell’Halfpipe di Snowboard femminile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. La grande favorita per la medaglia d’oro, la statunitense Chloe Kim, guida la classifica e domani si giocherà ovviamente il successo nelle run decisive. Sono dodici le atlete che avanzano alla finale, sulle ventiquattro presenti. La giovanissima statunitense, non ancora maggiorenne e attesissima ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Jamie Anderson più forte del vento conquista l’oro nello slopestyle : Ancora il vento protagonista per la finale femminile dello slopestyle femminile in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Dopo che le condizioni meteo avevo costretto gli organizzatori a cancellare le qualifiche ed ad ammettere in finale tutte e 26 le atlete, disputando sole due run, anche oggi al Phoenix Park è stata un’impresa gareggiare. La run1, programmata alle ore 2.00 italiane (le 10.00 locali), è stata ritarda di circa 1 ora e 15 ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle femminile. Il vento scombinerà anche le gerarchie? : Il vento ha scombinato i piani degli organizzatori delle gare di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: le qualifiche dello slopestyle femminile sono state cancellate e così, questa notte, alle ore 2.00 italiane ci sarà un’atipica finale a 26 atlete, disputata su sole due run. Questo potrebbe rendere meno spettacolare la finale, con le big costrette a fare subito il punteggione, avendo una discesa in meno a propria ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : cancellate le qualificazioni dello slopestyle femminile. Tutte le atlete in finale : Il forte vento ha causato prima il rinvio e poi la cancellazione delle qualifiche dello slopestyle femminile dello Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli organizzatori hanno spostato la prima run di qualifica dalle 5.30 italiane alle 6.00, poi dopo aver preso ulteriori 15 minuti di tempo, hanno deciso di cancellare le eliminatorie e promuovere Tutte le atlete alla finale. Domani dunque, alle 2.00 ora italiana, Tutte le 27 atlete ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Redmond Gerard regala il primo oro agli Stati Uniti davanti a due canadesi : E’ arrivato il primo oro per gli Stati Uniti d’America alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A conquistarlo è stato il giovanissimo Redmond Gerard, classe 2000, nello slopestyle di Snowboard. L’enfant prodige statunitense, che vanta già due vittorie in Coppa del Mondo (è anche il leader della classifica generale nella stagione in corso), ha commesso troppi errori nelle prime due run, salvo stampare il decisivo 87.16 ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle maschile : Il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, per quanto concerne lo Snowboard, verrà assegnato nello slopestyle maschile, specialità del park & pipe: dopo le qualifiche di questa notte, sono rimasti 12 atleti a contendersi le tre medaglie in palio in Corea del Sud. Alle ore 02.00 italiane inizierà la prima delle 3 run che sanciranno il nuovo campione olimpico: nessun problema in fase di qualifica per il norvegese Marcus Kleveland ...

Snowboard Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Snowboard Olimpiadi Invernali 2018. Lo Snowboard è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 24 febbraio 2018 presso il Bokwang Phoenix Park. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Snowboard ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 10 gare suddivise in 5 maschili e ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Altro uomo che ha dovuto aspettare la seconda run per qualificarsi è il 17enne statunitense Redmond Gerard , vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno e in testa anche questa stagione alla ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Prima giornata olimpica per quanto riguarda lo Snowboard in quel di PyeongChang 2018: sulle nevi coreane è stata la giornata dello Slopestyle al maschile, che ha iniziato il suo percorso a Cinque Cerchi con le qualifiche (le medaglie si assegneranno domani con le finali). Andiamo a riepilogare i risultati di tutte le heat e i qualificati all’ultimo atto. Timbra praticamente subito il cartellino uno degli uomini più attesi: il giovanissimo ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...