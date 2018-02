Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di mercoledì 14 febbraio e

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere e italiani : doppietta tedesca nello Slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima : Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo Slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in ...

Slittino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger è ad un passo dall’oro - alle sue spalle Gough vuole evitare il podio tutto tedesco : Natalie Geisenberger è distante poco più di 46 secondi dalla medaglia d’oro nello Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La tedesca, infatti, dopo il dominio nella prima giornata di gare, chiude la terza run in 46.280 (miglior tempo), grazie ad una prova solida e senza sbavature, per non rischiare nulla e confermare la sua prima posizione (clicca qui per analisi). Dalle ore 13.00, quando avrà inizio l’ultima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger per il bis nel singolo femminile. Azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la prima metà di gara, svoltasi ieri, nella tarda mattinata vanno in scena la terza e la quarta run, per decidere così il podio e le medaglie. In testa c’è ovviamente la grande favorita Natalie Geisenberger, che va a caccia della seconda affermazione a Cinque Cerchi ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Toni Eggert e Sascha Benecken a caccia dell’oro nel doppio contro i campioni uscenti Wendl/Arlt : Dopo le gare di singolo, il programma dello Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 passa al doppio, penultima gara prima del team relay. Anche in questo caso, tuttavia, sono i colori tedeschi a partire con i favori del pronostico, dopo la incredibile beffa subita da Felix Loch nel singolo, quando stava già cullando il sogno del terzo oro consecutivo nella specialità ai Giochi Olimpici. Loch non ci sarà, ovviamente, ma i suoi connazionali ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Eggert/Benecken dominano le ultime libere. Brillano gli azzurri Nagler/Malleier : I tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken hanno dominato la quinta e la sesta prova libera del doppio di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I teutonici hanno realizzato due tempi da urlo: 47.975 e 45.886, candidandosi così per la medaglia d’oro. In entrambe le occasioni hanno battuto gli austriaci Peter Penz e Georg Fischler, distaccandoli prima di 215 millesimi e poi di 55. I giovani Ivan Nagler e Fabian Malleier ci ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vuole l’oro - Andrea Voetter a caccia della top-10 : Tutto pronto per l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, nella mattinata italiana, si disputeranno infatti la terza e quarta manche, che saranno decisive in chiave podio e andranno a sommarsi con le discese che si sono disputate già oggi. Parte un gradino sopra a tutte le altre Natalie Geisenberger: la campionessa olimpica in carica non ha però ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la prima, e particolarmente equilibrata, giornata di gare, volge alla conclusione anche lo Slittino femminile a PyeongChang 2018. Le prime due manche (clicca qui per la cronaca a metà gara), come facilmente preventivabile, hanno posizionato in cima alla classifica la favorita d’obbligo, la tedesca Natalie Geisenberger (già oro anche a Sochi 2014) che, tuttavia, non può cullarsi sugli allori. Il suo vantaggio sulle più immediate ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger comanda a metà gara. Voetter è undicesima : Terminata la prima giornata di gare per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si sono disputate nella mattinata italiana le prime due manche, che vedono in testa la grande favorita Natalie Geisenberger: appuntamento a domani per l’assegnazione delle medaglie. Non sbaglia un colpo la nativa di Monaco di Baviera, favoritissima per confermare la propria medaglia d’oro conquistata ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - speed skating e Slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger in testa - distanti Voetter e Robatscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali ...

Slittino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger comanda dopo la prima manche. Lontane Voetter e Robatscher : Si sapeva che la competizione nello Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang sarebbe stata un duello tra Germania e Nord America, e la prima manche disputata all’Alpensia Sliding Centre ha esattamente confermato le previsioni della vigilia, sin dalla prima posizione della campionessa tedesca Natalie Geisenberger che ha concluso la sua prima fatica con il tempo di 46.245, lasciando la canadese Alex Gough a 72 ...

