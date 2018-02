Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Eggert Benecken dominano le ultime

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vuole l’oro - Andrea Voetter a caccia della top-10 : Tutto pronto per l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, nella mattinata italiana, si disputeranno infatti la terza e quarta manche, che saranno decisive in chiave podio e andranno a sommarsi con le discese che si sono disputate già oggi. Parte un gradino sopra a tutte le altre Natalie Geisenberger: la campionessa olimpica in carica non ha però ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la prima, e particolarmente equilibrata, giornata di gare, volge alla conclusione anche lo Slittino femminile a PyeongChang 2018. Le prime due manche (clicca qui per la cronaca a metà gara), come facilmente preventivabile, hanno posizionato in cima alla classifica la favorita d’obbligo, la tedesca Natalie Geisenberger (già oro anche a Sochi 2014) che, tuttavia, non può cullarsi sugli allori. Il suo vantaggio sulle più immediate ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger comanda a metà gara. Voetter è undicesima : Terminata la prima giornata di gare per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si sono disputate nella mattinata italiana le prime due manche, che vedono in testa la grande favorita Natalie Geisenberger: appuntamento a domani per l’assegnazione delle medaglie. Non sbaglia un colpo la nativa di Monaco di Baviera, favoritissima per confermare la propria medaglia d’oro conquistata ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - speed skating e Slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger in testa - distanti Voetter e Robatscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali ...

Slittino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger comanda dopo la prima manche. Lontane Voetter e Robatscher : Si sapeva che la competizione nello Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang sarebbe stata un duello tra Germania e Nord America, e la prima manche disputata all’Alpensia Sliding Centre ha esattamente confermato le previsioni della vigilia, sin dalla prima posizione della campionessa tedesca Natalie Geisenberger che ha concluso la sua prima fatica con il tempo di 46.245, lasciando la canadese Alex Gough a 72 ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : comincia il singolo femminile. Italia con Andrea Voetter e Sandra Robatscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali ...

Slittino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vuole l’oro. In tante per il podio : Non c’è tempo per rifiatare. Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Slittino domani apriranno un altro capitolo, dopo quello clamoroso odierno, che ha visto Felix Loch sbagliare quando sembrava ormai essere lanciato verso la medaglia d’oro. Lunedì 12 febbraio tocca alle donne nel singolo femminile, che disputa le prime due run (si gareggia sulle quattro discese, come per i colleghi uomini): la Germania va a ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo le prime medaglia assegnate nello Slittino singolo uomini, tocca alle donne fare il loro esordio all’Alpensia Sliding Centre per le prime due manche dello Slittino singolo. Dalle ore 11.50 italiane, infatti, scatterà la prima metà della gara (la seconda discesa sarà a seguire) che domani vedrà definire il suo podio. Le grandi favorite, com’è ben noto, saranno le tedesche Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e Tatjana Huefner ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sandra Robatscher ed Andrea Voetter si giocano il posto nel team-relay : Terminato il singolo maschile, che poche ore fa ha assegnato le medaglie al termine di una gara clamorosa, domani si torna a gareggiare per quanto riguarda lo Slittino, con le donne impegnate nelle prime due run del singolo femminile. Sul ghiaccio olimpico di PyeongChang saranno impegnate, ovviamente, anche due azzurre: si tratta di Sandra Robatscher e Andrea Voetter, che oltre a giocarsi un risultato importante, avranno a disposizione la gara ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Non ho vinto per gli errori di ieri - non c’entra la sfortuna. Olimpiadi diverse dalla Coppa del Mondo” : Dominik Fischnaller mastica amaro dopo il quarto posto ottenuto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slittinista azzurro, dopo una prima giornata complicata, si è reso protagonista di una grande rimonta ma la medaglia di bronzo è sfumata per soli due centesimi. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Fisi: “Non ho vinto la medaglia a causa degli errori che ho commesso nella prima giornata, aver fatto ...