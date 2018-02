Siria | guerra agli ospedali | distrutti vaccini per 10mila bimbi Neonati evacuati sotto

Siria - ora è guerra internazionale. Primo scontro diretto tra Israele e Iran - di U. De Giovannangeli - : Cronaca di guerra. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina "12 obiettivi Siriani e Iraniani in territorio della Siria". Lo ha detto il portavoce militare israeliano, secondo cui "sono state ...

Guerra nei cieli - F16 israeliano abbattuto dai Siriani : Distrutto velivolo lanciato dal deserto siriano. Caccia con la Stella di David colpiscono oltreconfine obiettivi degli alleati di Damasco. Nuovo allarme: secondo attacco

Guerra nei cieli : Israele insegue drone iraniano e perde un F16 in Siria : Un drone lanciato dal deserto Siriano è penetrato nel territorio israeliano, ed è stato abbattuto. Caccia con la Stella di David hanno colpito di risposta una base iraniana

Siria - la guerra senza fine : almeno 100 morti nei raid Usa contro le truppe di Assad : La guerra in Siria, ormai scomparsa da molti media, è molto lontana da che si intraveda una via d'uscita. La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in Siria ha compiuto raid aerei e...

La guerra sporca sul fronte Siriano nel dopo Isis : una guerra sporca. Il primo nuovo fronte siriano aperto nell'era del dopo Isis. Dove la propaganda sembra giocare un ruolo decisivo e i media sono impediti ad avere accesso nelle zone del conflitto. ...

ERDOGAN IN ITALIA/ E in Siria comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne) : Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:08:00 GMT)CAOS Siria/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. RicciCAOS Siria/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. Ricci

Assad nel mirino - Trump riprende la guerra in Siria? Video : #Siria senza pace e non tanto per le gravi notizie che provengono dal nord del Paese, dove l'ultimo raid turco volto a 'mettere in sicurezza' i proprio confini dalla dalla presunta minaccia curda [Video] avrebbe causato oltre 100 vittime tra i civili. Le notize in questo caso giungono da Washington dove l'amministrazione guidata da #Donald Trump avrebbe messo nuovamente nel mirino il presidente siriano Bashar al-Assad. Secondo le fonti della ...

Guerra in Siria. Aumenta il numero dei bambini uccisi : E’ un bollettino tragico a spese dei bambini. Cresce il numero dei bimbi uccisi nella Guerra in Siria. Almeno 11 sono morti per le violenze nel distretto di Afrin, altri 9 vicino a Idlib, 3 a Damasco in un attacco…Continua a leggere →

La seconda guerra Siriana e il grande tradimento di Trump (di U.De Giovannangeli) : La cronaca di guerra s'intreccia con quella diplomatica. Sul terreno, si registra la prima vittima tra i militari turchi impegnati nell'operazione "Ramoscello d'ulivo" contro l'enclave curdo-siriana ...

La seconda guerra Siriana e il grande tradimento di Trump : Se è un azzardo, è un azzardo calcolato. Perché mette in conto l'imbarazzata impotenza dell'Onu, le sempre più palmari contraddizioni dell'amministrazione Trump tra i proclami twittati e i fatti che non sono mai conseguenti. La Turchia muove le sue armate avendo il via libera dai suoi alleati di Mosca e Teheran, senza badare alle alleanze militari delle quali fa parte, la Nato, né prendendo in seria ...

Ankara muove la seconda guerra Siriana - quella della 'grande spartizione' : Cronaca di guerra. Ankara continuava a bombardare una area curda nel Nord della Siria nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una città alla frontiera turca. Ribelli siriani appoggiati da ...

Ankara muove la seconda guerra Siriana - quella della "grande spartizione" : I raid aerei e il martellamento dell'artiglieria non bastano. Occorre l'avanzata a terra, truppe d'assalto supportate da elicotteri e bombardieri. Insomma, occorre una guerra. La seconda guerra siriana. quella scatenata dalla Turchia contro le milizie curde-siriane dell'Ypg. A dar via libera alle forze terrestri turche è stata la Russia, che ha ritirato dal campo di battaglia le sue forze, facendo al contempo "digerire" lo sconfinamento ...

Siria - la Turchia entra in guerra e bombarda Afrin : La cui decisione di ritirare le truppe russe da Afrin, segnala che i servizi segreti di Mosca prendono molto sul serio la politica di Erdogan. Che, dal canto suo, ha accelerato i preparativi per l'...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino : "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia" : TERZA GUERRA MONDIALE: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:50:00 GMT)