Silvio Berlusconi | la condanna dei numeri | il 40% non basta a governare

Silvio Berlusconi sul caso "rimborsopoli" prende in giro i 5 Stelle : "Onestà - onesta..." : A margine di un incontro nella sede di Confcommercio a Roma, il presidente di Fi Silvio Berlusconi risponde riprendendo in maniera ironica il famoso motto dei 5 Stelle a chi gli chiede un commento sul caso dei mancati rimborsi dei parlamentari pentastellati. Dal palco Berlusconi era tornato ad attaccare il Movimento: "Non è un partito democratico, ma una setta che prende ordine da un capo".

Silvio Berlusconi : "Cottarelli? L'ho sentito - è disponibile per il nostro governo". L'ex commissario alla spending review non commenta : Carlo Cottarelli? Sarà nella squadra di governo se il centrodestra vincerà le elezioni il 4 marzo. A riferirlo è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: "Carlo Cottarelli lo ho sentito ieri per telefono, mi ha ringraziato e mi ha detto di essere disponibile ad entrare nella squadra di governo, uno dei 12 nomi non provenienti dalla politica, magari con un ministero dedicato alla spending review".Berlusconi aveva ...

Licia Ronzulli - parla la donna più vicina a Silvio Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

#Cartabianca/ Anticipazioni 13 febbraio : Silvio Berlusconi ospite di Bianca Berlinguer : #CartaBianca, Anticipazioni e ospiti 13 febbraio: Bianca Berlinguer torna in onda in prima serata con Silvio Berlusconi protagonista del nuovo appuntamento.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:12:00 GMT)

Silvio Berlusconi : 'Voglio Carlo Cottarelli ministro alla spending review' : 'Abbiamo pronto un ministero per la spending review per Carlo Cottarelli , dando a lui il potere di fare tagli per la spesa pubblica. Non so se lui ci dirà di sì ma ha le caratteristiche a cui noi ...

Silvio Berlusconi quattro volte in tv in una settimana : 'Obiettivo Forza Italia al 25%' : Una vera e propria battuta a tappeto. Di elettori e categorie produttive. Da questa settimane per Silvio Berlusconi inizia un vero e proprio tour de Force che si fermerà solo tra una ventina di giorni,...

Silvio Berlusconi : "Migranti? Rischiamo invasione epocale" : Silvio Berlusconi prosegue la sua corsa nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere, ospite di 'In Mezz'Ora' di Lucia Annunziata ha parlato di un tema centrale come ...

Silvio Berlusconi : Migranti? Rischiamo invasione epocale : Silvio Berlusconi prosegue la sua corsa nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Il Cavaliere, ospite di "In Mezz'Ora" di Lucia Annunziata ha parlato di un tema centrale come quello dell'immigrazione e della sicurezza: "Vediamo ogni giorno che cosa succede in Italia, per colpa dei governi della sinistra non è stato attuato alcun controllo sull'immigrazione. In Italia ci sono ...

Silvio Berlusconi - voce drammatica : 'Non ha i numeri' - il clamoroso complotto dei forzisti trombati dalle liste : Il centrodestra vuole battere il record di coalizione più litigiosa nella storia delle campagne elettorali. L'ultima tappa è legata a Paolo Gentiloni , che Silvio Berlusconi vedrebbe bene a Palazzo ...

Augusto Minzolini - Silvio Berlusconi e il futuro premier : spunta il nome di Niccolò Ghedini : Chi meglio di Augusto Minzolini può rivelare il premier del governo che sarà? O meglio, l'uomo che indicherà Silvio Berlusconi per la presidenza del Consiglio in un governo a trazione-centrodestra? In ...

Berlusconi/ “Su moschee e Islam - Salvini sbaglia”. Di Maio - “Silvio ha tradito l’Italia sette volte” : Silvio Berlusconi, elezioni 2018: scontro con Salvini su moschee e querela a Di Maio. "Gentiloni resta premier se non c'è maggioranza, poi si ritorna al voto"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi : 'Lo denuncio - mi ha dato del traditore della patria' : Poi l'affondo: 'Se uno come Di Maio andasse al governo sarebbe una catastrofe , la nostra Italia finirebbe nell'isolamento internazionale, la nostra economia finirebbe devastata dalle tasse '. Il ...

Silvio Berlusconi - la decisione : Niccolò Ghedini premier. Ma in corsa c'è anche Gianni Letta : Ma dopo il voto, chi esprimerà Silvio Berlusconi come premier? Già, perché il candidato non può essere lui: il mistero, dunque, è ancora fitto. Mo oltre al solito Tajani, ora, spuntano altri nomi ...

Silvio Berlusconi - i suoi sondaggi su Forza Italia : partito vicinissimo al 20% : Il centrodestra ben oltre il 40%. Molti sollevano il sopracciglio, di fronte a un simile livello di consenso. Ma non Silvio Berlusconi. Come riporta il quotidiano Il Tempo , i sondaggi di cui è in ...