Si addormenta sul divano con la sigaretta accesa | morti lui e il suo cane

Albanese occupa villa. I proprietari lo trovano addormentato sul divano : Ventimiglia - Immaginate di rientrare nella vostra lussuosa villa in collina e di trovare un intruso, comodamente sdraiato sul vostro divano, che si è addormentato davanti al televisore acceso, con in dosso il vostro accappatoio. Ma non è tutto. A quel punto vi guardate scioccati attorno, pensando di aver sbagliato casa e scoprite che la stessa persona si è lavata nella vostra doccia; quindi con il vostro rasoio si è fatta la barba. A quel ...