Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 : quando si gioca l’andata? Programma - orari e tv : La Roma contro lo Shakhtar Donetsk: questo l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions League. I giallorossi, avendo vinto quello che alla vigilia appariva come un girone di ferro, precedendo il Chelsea e spedendo in Europa League l’Atletico Madrid, avrà il diritto di giocare il ritorno in casa. L’andata si terrà all’OSK Metalist Stadion di Kharkiv, fortino interno dello Shakhtar in Europa, con gli ucraini che non hanno mai ...

Calciomercato Manchester City : colpo Fred dallo Shakhtar Donetsk : Il brasiliano arriverà dal club ucraino dello Shakhtar Donetsk nella sessione estiva, a cui andranno oltre 50 milioni di euro. Il Manchester City è riuscito a trovare un rinforzo per il centrocampo, richiesto da Pep Guardiola. Si tratta del brasiliano Frederico Rodrigues de Paula Santos, meglio noto come Fred, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. I Citizens, secondo il Mirror, hanno raggiunto un accordo con il club ucraino per una ...

Champions League - Shakhtar Donetsk-Roma in chiaro su canale 5 : ... ha comunicato le partite degli ottavi di finale che verranno trasmesse 'in chiaro' e non sui canali a pagamento del bouquet di Premium Sport . Buone notizie per i tifosi della Roma : la sfida contro ...

Roma-Shakhtar Donetsk - ottavi Champions League 2018 : quando si giocano? Programma - orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario : Gli ottavi di finale della Champions League 2018 si avvicinano a grandi passi e la Roma vorrà essere assoluta protagonista. I giallorossi, dopo un girone eliminatorio da favola vinto davanti a Chelsea e Atletico Madrid, sono attesi da una sfida da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk: la formazione ucraina sembra essere assolutamente alla portata dei ragazzi di Eusebio Di Francesco ma non va dimenticato che questa squadra ha sconfitto ed ...

Lo Shakhtar Donetsk si allena durante la sosta invernale : la Roma nel ‘mirino’ : Lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario della Roma negli ottavi di Champions League tra febbraio e marzo, ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale il programma delle amichevoli che disputera’ nel ritiro invernale. La formazione ucraina, in questi due mesi di sosta invernale, proseguira’ la preparazione prima in Turchia (dal 15 al 24 gennaio) e poi negli Emirati Arabi (dal 27 gennaio al 7 febbraio). Nella prima fase, che si ...

Calcio - Champions League 2017-2018 : lo Shakhtar Donetsk ai raggi X. Il collaudato 4-2-3-1 e un mix fra ucraini e sudamericani di talento : Inutile nascondersi: il nome dello Shakhtar Donetsk, uscito dall’urna di Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League, era uno dei più abbordabili per la Roma, che rischiava di dover affrontare in uno scontro diretto squadre come Real Madrid o Bayern Monaco. In questo caso, naturalmente, vale anche il viceversa, dal momento che fra le squadre in prima fascia la Roma, insieme al Besiktas, era oggettivamente la squadra che ogni ...

Roma-Shakhtar Donetsk - Champions League 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv di andata e ritorno : La Roma affronterà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale dell’Europa League 2018. L’urna di Nyon è stata benevola con i giallorossi che se la dovranno vedere con gli ucraini nel primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: lo Shakhtar è stato il giustiziere del Napoli nella fase a gironi ma è un avversario assolutamente alla portata degli uomini di Eusebio Di Francesco, desiderosi di farsi largo ...

Champions League - sorteggi per gli ottavi : la Juve “pesca” il Tottenham e per la Roma c’è lo Shakhtar Donetsk : La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri giocheranno la prima partita in casa il 13/14 febbraio o 20/21 febbraio, il ritorno in trasferta è in programma il 6/7 e 13/14 marzo. La Roma affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. I giallorossi giocheranno l’andata in trasferta (13/14 o 20/21 febbraio) e il ritorno in casa all’Olimpico (6/7 o 13/14 marzo). Lo ha stabilito il sorteggio ...