Serie tv | Scorsese e il creatore di Vikings insieme per The Caesars

(Di martedì 13 febbraio 2018) Non c’è due senza tre, così Martinha segnato in agenda il suo prossimo impegno per la televisione. Si tratta di The Caesar, unasulla giovinezza dei primi leader dell’antica Roma, progetto che coniuga perfettamente la passione del regista per la storia antica dell’Italia e che lo vedrà far squadra con Michael Hirst, altro nome che va a braccetto con le produzioni ‘storiche’, essendo stato lo showrunnerdie The Tudors e sceneggiatore di Elizabeth e Elizabeth: The Golden Age con Cate Blanchett. Tutta la tv diLa produzione di The, che comincerà con l’ascesa al potere di Giulio Cesare, dovrebbe partire in Italia nel 2019, per essere pronto per la messa in onda prevista nel 2020. Thesi configura appunto come il terzo progetto diper la televisione, dal momento che il regista premio Oscar ha già ...