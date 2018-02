Serie B | Red Bull B-Best | vota la miglior azione della venticinquesima giornata

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A : Salvai/Gama che coppia in difesa! Girelli artista del pallone : La tredicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Serie A - Ferrara : "Di Biagio? Non credo che allenerà la nazionale. Juve - occhio al Tottenham" : Inoltre credo sia giusto che Sarri protegga il suo ambiente e i suoi uomini, le lamentele sono schermaglie che fanno parte del nostro sport'. DUE QUALITÀ - 'Se dovessi scegliere due qualità - ha ...

È morto Reg Cathey - addio al Freddy Hayes della Serie tv House of Cards : L'annuncio con un semplice tweet, fatto dal filmmaker David Simon, con cui Reg Cathey aveva collaborato in occasione dell'amatissima serie tv The Wire e della miniserie The Corner : "Non era solo un ...

È morto Reg Cathey - addio al Freddy Hayes della Serie tv House of Cards - TV/Radio - Spettacoli : L'annuncio con un semplice tweet, fatto dal filmmaker David Simon, con cui Reg Cathey aveva collaborato in occasione dell'amatissima serie tv The Wire e della miniserie The Corner : 'Non era solo un ...

Lucky Red in partnership con la Sergio Bonelli per una Serie tv Il Confine : Anche in Italia si guarda al mondo dei fumetti per ispirare la televisione come sta avvenendo negli Stati Uniti in un rapporto che potrebbe diventare sempre più stretto adesso che la casa di produzione Lucky Red ha dato vita ad una partnership con la casa editrice di Tex e Zagor o Dylan Dog, la Sergio Bonelli Editore. Già in campo una prima produzione: si tratta di Il Confine, una serie a fumetti (di prossima pubblicazione) firmata da Mauro ...

Serie B - Red Bull B-Best : Ciano - che colpo di genio! : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della ventiquattresima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della ventiquattresima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Serie B - Red Bull B-Best : Kragl - una bomba di energia! : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della ventitreesima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

Fantascienza e botte : Altered Carbon - la Serie TV di Netflix : ... verranno messi online tutti insieme, venerdì 2 febbraio, sulla piattaforma di streaming Netflix. Gli abbonati potranno poi decidere quando vederli e se farlo in una maratona oppure no. CI SARÀ UNA ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della ventitreesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

James Purefoy su Altered Carbon : “Fare l’attore è la cosa più vicina all’immortalità della Serie” : Altered Carbon arriverà su Netflix il 2 febbraio e in attesa di goderci questa nuova serie tv cyberpunk abbiamo fatto quattro chiacchiere con i due attori che vi hanno recitato: James Purefoy e Renée Elise Goldsberry. Altered Carbon racconta di un futuro in cui le persone non muoiono più perché possono scaricare la propria coscienza su un dischetto da inserire ogni volta in un corpo nuovo e, volendo, diverso. Purefoy interpreta Laurens Bancroft, ...

James Purefoy su Altered Carbon : “Fare l’attore è la cosa più vicina all’immortalità della Serie” : Altered Carbon arriverà su Netflix il 2 febbraio e in attesa di goderci questa nuova serie tv cyberpunk abbiamo fatto quattro chiacchiere con i due attori che vi hanno recitato: James Purefoy e Renée Elise Goldsberry. Altered Carbon racconta di un futuro in cui le persone non muoiono più perché possono scaricare la propria coscienza su un dischetto da inserire ogni volta in un corpo nuovo e, volendo, diverso. Purefoy interpreta Laurens Bancroft, ...

Serie A - Roma-Samp : i bookmaker credono nei giallorossi dati a 1 - 40 : TORINO - Roma e Sampdoria tornano ad affrontarsi a pochi giorni dal recupero dell'andata, terminato sul punteggio di 1-1, con gli uomini di Di Francesco che hanno strappato il pareggio in rimonta. ...

Suburra La Serie 2 in onda nel 2019? Le riprese slittano in primavera : cosa ne sarà di Manfredi Anacleti? : Tutti si aspettavano di vedere Suburra La Serie 2 in onda in autunno ma le cose potrebbe essere già cambiate. Le riprese della seconda stagione della Serie Netflix erano attese proprio per questi primi mesi del 2018 ma, proprio a causa dell'arresto di Adamo Dionisi dello scorso dicembre, tutto è slittato a data da destinarsi. Proprio lo scorso mese, l'attore è stato arrestato in seguito ad una notte brava. Nel corso della notte, dopo aver ...