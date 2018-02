Serie A Napoli | Hamsik | «Scudetto? Quest' anno toccherà a noi»

Serie A - Ottavi Bianchi : “Penso che il Napoli sia di gran lunga la squadra migliore del torneo” : L’allenatore che ha portato il primo scudetto a Napoli parla della sfida tra gli azzurri e la Juventus per conquistare il tricolore Ottavio Bianchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal del pomeriggio. Bianchi ha analizzato la corsa scudetto tra Napoli e Juventus. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Lanotiziasportiva.com: “Penso sia un anno favorevole in tutti i sensi, il ...

Serie A Napoli - «Per Hamsik nulla di grave. Grande rispetto con Sarri» : Napoli - Juraj Venglos, procuratore di Hamsik , ospite stamattina sull'emittente Radio Crc, ha messo il focus sulla condizione del capitano: " Come sta? Non dovrebbe essere un problema serio per cui ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

Corsa scudetto Serie A - Napoli-Juve. Chi è avvantaggiato dalle coppe europee? : Il Napoli sabato ha battuto la Lazio con un nettissimo 4-1 e ha effettuato il controsorpasso ai danni della Juventus, vittoriosa 24 ore prima su un campo ostico come quello di Firenze. Una prova di ...

Napoli Lazio 4-1 - Giornata 24 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Finisce come all'andata. Gli azzurri ribaltano il risultato dopo essere andati in svantaggio per un gol di De Vrij. L'articolo Napoli Lazio 4-1, Giornata 24 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Napoli-Lazio 4-1 : Highlightes e Tabellino Serie A - 24^ giornata 10-02-2018 : Risultato finale Napoli-Lazio 4-1, Cronaca e Video gol De Vrij, Callejon, Wallace (A), Mario Rui, Mertens, 24^ giornata Serie A, 10 febbraio 2018 Se la Juve c’è, il Napoli risponde: dopo la vittoria dei bianconeri con la Fiorentina i campani i si riprendono la testa del campionato sconfiggendo la Lazio. Un 4-1 secco al San Paolo che dà conferme al Napoli di essere in grado di tener testa ai rivali torinesi e che leva tante certezze ...

Serie A Napoli-Lazio 4-1 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli batte la Lazio al San Paolo, con il punteggio di 4-1. Pare bene la Lazio che va subito in vantaggio con De Vrij, prima dell'intervallo arriva il pareggio di Callejon. Nella ripresa ...

Calcio - Serie A 2018 : il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo - è 4-1 : Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide ...

Anticipo Serie A : Napoli-Lazio 4-1 : 22.39 Napoli di nuovo in vetta col 4-1 in rimonta sulla Lazio (al terzo ko di fila) Avvio shock per il San Paolo: cross di Immobile,tocco vincente di De Vrij (3') su sviluppo di corner.Il Napoli ci mette del tempo a ritrovarsi. Produce (Insigne), ma rischia (Milinkovic-Savic, Parolo). Al 44' il pari lo firma Callejon su cross di Jorginho e dormita della difesa.Lazio non pervenuta nella ripresa. L'autogol di Wallace (54') è già segno di resa. ...

