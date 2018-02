Serie A | Inter | Brozovic ' stecca' ancora | si scatena il web | multa in vista?

Video / Inter Bologna (2-1) : highlights e gol. Lo splendido gol di Yann Karamoh - primo in Serie A : Video Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Serie A Inter - stop per Perisic : problema alla spalla. A rischio anche Miranda : MILANO - Problemi per Spalletti e per l' Inter . Il bollettino medico del lunedì si chiude con il segno negativo: Perisic , infatti, deve fare i conti con una distorsione alla spalla destra. Al ...

Serie A/ La lotta scudetto si tinge di azzurro. Karamoh scompare e riappare : l'Inter torna a vincere : Serie A, il punto sulla 24^ giornata da parte di ALFREDO MARIOTTI: un'analisi sui momenti salienti del turno, con Napoli e Juventus che vanno in fuga e l'Inter che torna a vincere(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - l'Inter torna alla vittoria ed è terza in classifica : Roma, 11 feb. , askanews, l'Inter torna alla vittoria, batte il Bologna 2-1 ed è terza in classifica scavalcando la Lazio. Nella 24esima giornata vittorie anche della Samp sul Verona 2-0 e del Torino ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Video Gol Inter-Bologna 2-1 - Highlights e Tabellino - 24°giornata Serie A : Risultato finale Inter-Bologna 2-1, Eder, Palacio, Karamoh :Cronaca e Video Gol 24° giornata di Serie A, 11 Febbraio 2018. Luciano Spalletti vuole riprendere a vincere. I tre punti mancano dalla goleada inflitta al Chievo due mesi fa. Poi una Serie di risultati negativi, tra due sconfitte e sei pareggi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Champions. L’ultimo pareggio in casa con il Crotone, non è andato giù alla ...

Serie A - 24^ giornata : l’Inter torna a vincere - il Toro c’è ma l’Udinese è stata penalizzata - volano le genovesi! : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse ...