Sea of Thieves requisiti di sistema per PC minimi e consigliati

Sea of Thieves per PC : svelati nel dettaglio i requisiti di sistema : L'uscita di Sea of Thieves per Xbox One e PC si avvicina a grandi passi, il gioco è in arrivo il prossimo 20 marzo e, poco fa, vi abbiamo riportato tantissime informazioni sul titolo piratesco targato Rare.Ora, come segnala VG247.com, ecco spuntare un elenco dettagliato dei requisiti di sistema della versione PC di Sea of Thieves. In tutto, troviamo 6 configurazioni diverse per giocare a prestazioni che spaziano dai 540p e 30fps fino ai 4K e ...

Una marea di novità per Sea of Thieves : modalità di gioco inedite - missioni leggendarie e tanti altri dettagli : Manca poco più di un mese al 20 marzo, data di uscita di Sea of Thieves, e dopo delle fasi di test che hanno mostrato solo alcuni aspetti dell'esclusiva Microsoft, l'interesse e la curiosità sono sicuramente molto alti ma allo stesso tempo sono presenti anche degli inevitabili dubbi. Riuscirà il gioco a convincere e ad appassionare critica e pubblico?In attesa di avere tra le mani la versione finale del gioco, una prova pubblicata su Corriere.it ...

Sea of Thieves : Rare esclude le loot box e qualsiasi tipo di meccanica pay-to-win : Sea of ​​Thieves di Rare è uno dei titoli più grandi e attesi in arrivo quest'anno per Xbox One e PC. Nonostante alcune reazioni relativamente buone alla closed beta, i giocatori hanno espresso comunque le loro preoccupazioni e ciò non tiene conto dei problemi che erano presenti quando si trattava di accedere alla fase di test.Tuttavia, una direzione positiva che Rare sembra stia prendendo per Sea of Thieves è omettere del tutto le ...

Gli sviluppatori di Sea of Thieves sono soddisfatti dei contenuti offerti all'uscita del gioco : Sea of Thieves è una delle esclusive su cui Microsoft punta di più, insieme agli sviluppatori di Rare. Un gioco che, come saprete, offrirà una forte componente multiplayer co-op, ma che avrà anche un'esperienza narrativa e una storia avvincenti, come dimostrato con l'ultimo trailer.Oggi Sea of Thieves torna protagonista grazie alle parole del produttore esecutivo, Joe Nate, che, come segnala Wccftech, ha confermato di essere soddisfatto dei ...

Nuovi dettagli per Sea of Thieves : Da poco si è conclusa l’ultima BETA del titolo, il quale sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dalla fine di Marzo, nel frattempo Rare condivide con gli aspiranti pirati, nuove e interessanti informazioni. Nuove informazioni per Sea of Thieves Di seguito vi riportiamo alcune informazioni trapelate dal codice del gioco: Il gioco sarà totalmente localizzato in italiano Nuova Open Beta in arrivo ...

Sea of Thieves : nuovo trailer dedicato alla storia : Microsoft e Rare sembrano pronte a fare grandi cose per il loro Sea of ​​Thieves. Il titolo, come ormai saprete, sarà un gioco action adventure con una forte componente multiplayer co-op e, come ci ha insegnato il successo di giochi come Destiny e Monster Hunter, produzioni di questo tipo, se fatte bene, possono essere veramente molto apprezzate dal pubblico.Tuttavia, Sea of Thieves non sarà solo multiplayer, Rare ha creato anche un ...

Non solo multiplayer - Sea of Thieves mostra la sua Lore in un nuovo story trailer : Sea of Thieves è la nuova, attesa esclusiva Microsoft in arrivo nel corso della primavera 2018. Il titolo, sviluppato da Rare, proporrà un'esperienza multiplayer cooperativa in un mondo di gioco aperto, in cui i giocatori potranno impersonare il proprio pirata e vivere avventure in giro per i Sette Mari. Si tratta, dunque, di un titolo che predilige di gran lunga l'approccio multiplayer, anche se è possibile giocare in solitaria, ma in ogni caso ...

Sea of Thieves : un nuovo datamining confermerebbe l'arrivo di una open beta : La closed beta di Sea of Thieves si è conclusa con successo la scorsa settimana, riuscendo a raggiungere l'importante traguardo di 300 mila giocatori che durante il periodo di test hanno formato una ciurma e solcato i mari del titolo sviluppato da Rare.Tutti i fan che non sono riusciti ad avere accesso alla beta hanno invocato a gran voce l'arrivo di una sessione di prova aperta a tutti i giocatori, e come riporta Eurogamer.net sembra che questi ...

Microsoft svela nuovi accessori a tema Sea of Thieves : Il mese scorso, Microsoft ha annunciato un controller wireless Xbox One di Sea of ​​Thieves in edizione limitata per celebrare l'imminente rilascio del prossimo titolo piratesco di Rare. Con la data di rilascio che si avvicina lentamente ai nostri calendari, Microsoft ha annunciato nuovi accessori a tema Sea of ​​Thieves.Come segnala Dualshockers, il primo nuovo prodotto annunciato è un hard disk esterno da 2 TB per Xbox. ...

Il controller Xbox di Sea Of Thieves è ora preordinabile dal Microsoft Store : Il controller di Xbox One dedicato a Sea Of Thieves, il noto gioco esclusivo di Microsoft basato sui combattimenti tra pirati online, è adesso preordinabile dal Microsoft Store dopo essere stato presentato a dicembre. Si tratta di un controller molto speciale e unico nel suo genere. Possiede una particolare verniciatura viola traslucida, un teschio che si illumina al buio situato sulla parte centrale, una bussola che circonda la levetta sinistra ...

Sea of Thieves : Rare spiega il funzionamento del matchmaking dinamico : Mentre nella mattinata di oggi sono emersi i dati ufficiali relativi alla closed beta di Sea of Thieves, ora l'esclusiva PC e Xbox One torna sotto i riflettori con importanti chiarimenti condivisi da Craig Duncan di Rare su una delle feature portanti del gioco.Come segnalano i colleghi di VG247, Duncan ha voluto fare chiarezza sul matchmaking dinamico di Sea of Thieves, poiché, in seguito alla fase di closed beta, si è imbattuto in varie ...

Arrivano i dati ufficiali per la closed beta di Sea of Thieves : Come segnala Dualshockers, grazie a una mail inviata dal team di Rare, scopriamo i dati ufficiali che riguardano la closed beta di Sea of Thieves. Pochi giorni fa, era emerso che più di 300.000 giocatori avevano preso parte alla fase di test, ora, nell'infografica ci vengono mostrati i numeri ufficiali. Ebbene, nonostante i problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, si sono contati 332.052 giocatori che hanno speso ...

Oltre 300.000 giocatori per la closed beta di Sea of Thieves : Nonostante i vari problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, sembra che più di 300.000 giocatori abbiano partecipato alla fase di test.Come segnala PCGamesN, da una foto che sarebbe stata scattata da un membro della community di ResetEra presso l'HQ Rare, sono emersi alcuni interessanti dati.Innanzitutto i giocatori impegnati nella closed beta di Sea of Thieves sono stati 314.021, sarebbero state spese due milioni di ore nel ...