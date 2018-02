SCUOLA Studente copre di insulti e bestemmie la prof che gli ha fatto cadere il cellulare

Video a SCUOLA - studente insulta prof : Un minuto e mezzo di insulti e bestemmie che, in aula, uno studente di prima o seconda superiore rivolge all'insegnante, reo, a suo dire, di avergli rotto lo smartphone. Una sequela di ingiurie, ...

Tentata violenza all'uscita da SCUOLA - studentessa : 'S'è calato i jeans e ha cercato di stringermi' - a Palermo è caccia all'uomo : Psicodramma collettivo a Palermo: una studentessa di 17 anni del Magistrale 'Regina Margherita' - rinomato istituto scolastico nel cuore del capoluogo siciliano - ha dato l'allarme, dopo aver subìto ...

Studente ferisce prof - SCUOLA sotto choc : ANSA, - CASERTA, 2 FEB - Facce scure e preoccupate stamane all'ingresso dell'istituto tecnico superiore dove ieri uno Studente di 17 anni ha sfregiato al volto, in classe, con un coltello una docente ...

SCUOLA - prof sfregiata in classe dal proprio studente : vicenda choc a Caserta - ultime notizie : Ancora un gravissimo episodio di cronaca che coinvolge un’insegnante. E’ accaduto all’Istituto ‘Ettore Majorana’ di Santa Maria a Vico dove uno studente di 17 anni ha accoltellato la professoressa solo perché voleva interrogarlo. Il ragazzo era infastidito dalle richieste della docente di recuperare un’insufficienza. Colpisce la professoressa di lettere al volto: sfregiata da un 17enne a Scuola Il pm ...

Oggi in edicola lo studente che si progetta la SCUOLA : C'è anche lo sport in pole position sul Gdb di Oggi: alle 17 la Germani Basket Brescia scenderà sul parquet di Avellino per una sfida ad alta quota contro la Sidigas : le due squadre sono appaiate a ...

Scandalo a SCUOLA : chat hot del professore con la studentessa 15enne Video : All’inizio sembravano solo delle voci, dei pettegolezzi tra mamme, messi in giro a causa delle invidie tra le figlie adolescenti. Ma quando le dicerie sono arrivate fino al preside di un istituto superiore di Riccione, qualcosa si è mosso e ci si è rivolti alle autorita'. Dai giorni circolavano sui social e nelle #chat quelle discussioni compromettenti, quei file audio in cui si sentiva una voce maschile adulta fare proposte inequivocabili ad ...

Si sente male dopo aver consumato alcolici a SCUOLA : studentessa ricoverata in gravi condizioni : Si è sentita male all’improvviso, accasciandosi sulle scalinate della scuola. Una studentessa quindicenne del liceo classico statale sperimentale Bertrand Russell di Roma è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni.Alla base del malore ci sarebbe l’assunzione di dosi massicce di alcolici, mentre nell’istituto era in corso la settimana di didattica alternativa. Una settimana dedicata, ...

Molestie a SCUOLA a Roma su studentessa minorenne - il prof confidò al fratello : vorrei smettere : L'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli diventa uno sfogo, una confessione disperata. «Quando è arrivata la polizia è stata una liberazione, mi sono sentito...

Russia - studente assalta SCUOLA con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov : sette feriti : Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti I fatti sono avvenuti questa mattina nella città di Ulan-Ude, nella Repubblica russa di Buriazia. Dopo il blitz, il giovane si sarebbe gettato da una finestra ed ora è piantonato in ospedale.Continua a leggere I fatti sono avvenuti questa […] L'articolo Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti sembra ...

Roma - studentessa violentata a SCUOLA - la compagna del prof : 'Cosa penso delle accuse? Sembra una recita' : Antonella è una donna minuta, che Sembra ancora più piccola e fragile al volante del suo Suv. La vita l'ha provata duramente, è vedova, ha perso l'ex marito, e ieri mattina le è piombato addosso un ...

Furti alla cittadella dello studente : SCUOLA presa di mira cinque volte in due mesi : GROSSETO " Tre volte al triennio e almeno due al biennio. Negli ultimi due mesi l'Iti è stata visitata più volte dai ladri che sembrano averla presa di mira. Leggi anche cronaca Furti nella notte: due scuole 'visitate' dai ladri. E in farmacia scatta l'allarme