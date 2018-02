SCUOLA Cosa c' è dentro la babele di aggettivi contenuti nelle pagelle dei nostri figli?

Vaccini - oltre mezzo milione di alunni a rischio multe o espulsione da SCUOLA : eccco cosa sta succedendo : C'è meno di un mese di tempo per mettersi in regola, ma molti genitori sono ancora fermi sulle proprie posizioni, pronti ad affrontare anche sanzioni ed espulsioni da scuola. I dati...

SCUOLA - cosa cambia col rinnovo del contratto : Roma, 11 feb. , AdnKronos, - Nessun dimezzamento della valorizzazione del merito delle e degli insegnanti e ad assegnare il cosiddetto bonus per i docenti previsto dalla legge 107 del 2015, che ha ...

SCUOLA - cosa cambia col rinnovo del contratto : Roma, 11 feb. (AdnKronos) – Nessun dimezzamento della valorizzazione del merito delle e degli insegnanti e ad assegnare il cosiddetto bonus per i docenti previsto dalla legge 107 del 2015, che ha riformato il sistema di istruzione, saranno sempre i dirigenti scolastici. Lo precisa il Miur. cosa cambia, dunque, con il rinnovo del contratto siglato il 9 febbraio? “Poiché l’articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001 fa ...

SCUOLA - cosa cambia col rinnovo del contratto : Nessun dimezzamento della valorizzazione del merito delle e degli insegnanti e ad assegnare il cosiddetto bonus per i docenti previsto dalla legge 107 del 2015, che ha riformato il sistema di ...

Cosa prevede il nuovo contratto della SCUOLA firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto , firmato il rinnovo per #scuola , #Università ...

Cosa prevede il nuovo contratto della SCUOLA firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto, firmato il rinnovo per #scuola, #Università, #AFAM, #Ricerca. Coinvolti 1,2 mln di dipendenti. @valeriafedeli: "Soddisfatti per intesa. Valorizzare chi lavora nei settori della conoscenza è investimento sul futuro" — Miur Social ...

SCUOLA nuovo contratto cosa prevede : Firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della Scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto, firmato il rinnovo per #Scuola, #Università, #AFAM, #Ricerca. Coinvolti 1,2 mln di dipendenti. @valeriafedeli: "Soddisfatti per intesa. Valorizzare chi lavora nei settori della conoscenza è investimento sul futuro" — Miur Social ...

SCUOLA/ Rinnovo del contratto - ecco cosa nasconde la melina dell'Aran : Il tema è relegato tra gli affari correnti. Ma la partita, non solo economica, è delicata, spiega PIERLUIGI CASTAGNETO. Perché coinvolge più di un milione di addetti(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ "Il rischio educativo", il bello di una storia ricca di libertà e di conferme, di O. GrassiSCUOLA/ Prof burocrate e valutazione-conteggio, il binomio da spezzare, di R. Mazzeo

SCUOLA Holden - Ferrante - gialli. La letteratura è un'altra cosa : Tra poco il laboratorio di scrittura creativa che ha fondato a Napoli, Lalineascritta, compie un quarto di secolo. Ma Antonella Cilento - Napoli, 1970 - non molla: la ricerca della bellezza è la sua priorità, mica la pubblicazione. Controtendenza rispetto ai colleghi, che promettono premi e classifiche. Controtendenza anche nel suo lavoro di scrittrice, candidata Strega nel 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori), che ...

Piero Angela rivela : 'Alberto fu bocciato a SCUOLA - ma gli servì da stimolo. Ecco cosa guardo in tv' : Mi piacciono i polizieschi che durano 50 minuti, mentre seguo sempre meno i programmi che parlano di politica. Sono un razionale e cerco un punto di incontro, ma oggi il dibattito è urlato, sembra un ...

Alternanza SCUOLA-lavoro - Sacconi : “Cosa buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald’s” : “Credo sia cosa buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald’s nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro”. Parola di Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro al Senato. Il 22 gennaio, l’ex ministro del Lavoro dell’ultimo governo Berlusconi era a Pisa a presentare il risultato del lavoro della sua Commissione. E ha colto la palla al balzo per parlare dell’Alternanza scuola-lavoro, il sistema ...

Il decalogo per usare lo smartphone a SCUOLA è pronto. Ecco cosa dice : smartphone sì, telefonino no. Le regole per l'uso del cellulare in classe sono pronte, ma non prevedono chiamate nè messaggi, quanto piuttosto l'uso di geolocalizzazione, social network e app per ...

Roma - studentessa violentata a SCUOLA - la compagna del prof : 'Cosa penso delle accuse? Sembra una recita' : Antonella è una donna minuta, che Sembra ancora più piccola e fragile al volante del suo Suv. La vita l'ha provata duramente, è vedova, ha perso l'ex marito, e ieri mattina le è piombato addosso un ...

SCUOLA - da giugno nuovo esame di terza media : ecco cosa cambia : Nuove 'regole' per l'esame di terza media. A giugno la prova di italiano che sarà affrontata dagli studenti alle prese con l'esame della fine della Scuola dell'obbligo sarà strutturata in modo nuovo. ...