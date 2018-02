Sciopero nazionale della categoria Gomma plastica all' Arpa di Bra | adesione al 24 | 52%

Vigili Fuoco : Usb - Sciopero nazionale il 23 febbraio : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – L’Usb proclama uno sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco il 23 febbraio prossimo dopo che l’8 febbraio è stato sottoscritto l’accordo inserito nel Ccnl triennio economico 2016/18 per il personale non dirigente e non direttivo del Cnvvf. Ad annunciarlo è lo steso Usb Vvf che non ha firmato l’accordo. Il Governo attraverso l’amministrazione e il ministero della Semplificazione e ...

Vigili Fuoco : Usb - Sciopero nazionale il 23 febbraio (2) : (AdnKronos) – Per l’Usb, “diviene incompressibile per noi, organizzazione sindacale, che il dialogo muoia e che si possa presentare per soddisfacente un contratto solo economico che pone una ‘guerra interna’ tra chi è l’asse portante del soccorso nel Paese lasciando ad operazioni di intenti il compito di tentare una base normativa. Evidenziando, ulteriormente come il Governo preferisca finanziare banche (20 ...

Ryanair - sindacati : domani Sciopero nazionale - avviare confronto : Roma, 9 feb. , askanews, 'domani, sabato 10 febbraio, sciopero nazionale dalle 10 alle 14 , ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul ...

Venerdì 23 febbraio ci sarà uno Sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : Per Venerdì 23 febbraio sono previsti due scioperi della durata di 24 ore nel settore della sanità, che coinvolgeranno rispettivamente i medici e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Ansa ha scritto che «la protesta degli infermieri riguarderà anche professioni sanitarie come The post Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

Sciopero nazionale degli infermieri proclamato per il 26 febbraio : Roma - Una giornata di Sciopero nazionale è stata proclamata per il 26 febbraio dai sindacati maggiormente rappresentativi degli infermieri, Nursing-up e Nursind. Gli infermieri si asterranno dal lavoro per protestare contro il mancato rinnovo del contratto per il comparto sanità. E la protesta riguarderà anche il personale del comparto, compresi tecnici radiologi e tecnici di laboratorio. Lo Sciopero, afferma il segretario del ...

Ryanair : ecco quando e perché ci sarà lo Sciopero nazionale Video : Ancora grattacapi, a causa di complicate trattative per il rinnovo dei dipendenti della compagnia low cost #Ryanair. Nelle ultime giornate in realta' l'attenzione era virata sulle modifiche ai viaggi con la compagnia irlandese, in particolare con le rettifiche ai bagagli. Dal 2018 infatti solo i possessori di un biglietto con priorita' potranno far salire a bordo il classico trolley, con il resto dei passeggeri che dovra' invece a priori ...

Ryanair - Sciopero nazionale il 10 febbraio : niente voli in tutta Italia : sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio Italiano. A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e...

Sanità : Coletto (Veneto) - Sciopero ospedalieri è nazionale : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “E’ uno sciopero nazionale, mi auguro non si voglia fare confusione attribuendo alle Regioni, comunque non certo al Veneto, la responsabilità del definanziamento e del conseguente depotenziamento del sistema sanitario di questo Paese”. Lo dice l’Assessore alla Sanità d

Sciopero dei medici : stop a tutte le attività sul territorio nazionale : Non si tratta di uno Sciopero già visto numerose volte, di una sospensione del lavoro che è solita avvenire, bensì di un qualcosa che è giunto all’esasperazione, un punto di non ritorno. medici e dirigenti del settore della sanità oggi dicono no, rifiutandosi di eseguire le solite indefinite ore lavorative, abbandonati completamente a se stessi, come è spesso capitato in questi ultimi anni. Sono stati accantonati, non pensando alla ...

Sciopero oggi 11 dicembre 2017/ Protesta Gfk Italia a Milano : domani maxi Sciopero medici Servizio Nazionale : sciopero oggi 11 dicembre 2017, ultime notizie, info e orari: Protesta Gfk Italia a Milano. domani maxi sciopero medici del Servizio Sanitario Nazionale, con tutte le sigle sindacali (Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Toscana Aeroporti - il 15 dicembre Sciopero nazionale e locale : sciopero in vista nel settore aereo per il 15 dicembre prossimo. Toscana Aeroporti informa che per il giorno venerdì 15 dicembre 2017 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB,...

Sciopero nazionale dei medici : manifestazione a Palermo : Sit in di protesta delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria a sostegno delle professioni mediche a Palermo il 12 dicembre.

Oggi Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco : 'Siamo pagati meno delle altre forze di polizia' : Anche in Liguria la situazione non è da meno, ed è balzata alla cronaca e agli occhi di tutti proprio dal inizio del 2017 quando il Corpo si è trovato a dover affrontare con i medesimi uomini anche ...