Sciopero dei medici del 23 febbraio verso lo stop | Aran convoca sindacati e regioni

Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per martedì 6 febbraio è stato rimandato: Lo sciopero di 8 ore dei treni di Trenord previsto per martedì 6 febbraio è stato rimandato. Il sindacato di categoria Orsa, che aveva indetto lo sciopero, non ha ancora reso nota la nuova data. Trenord, società che opera nel trasporto ferroviario

Sciopero dei medici e degli infermieri il 23 febbraio. Rischio “tilt” per la Sanità italiana : È stato anticipato per questioni tecnico-giuridiche a lunedì 23 febbraio 2018, lo Sciopero nazionale sia dei medici che degli infermieri del Servizio sanitario nazionale e del personale del comparto Sanità. Lo rende noto il sindacato degli infermieri Nursing Up. La protesta, che era stata fissata per il 26 febbraio, avrà invece luogo 3 giorni prima, a valere per tutti i turni di servizio previsti per la data e quindi dalle ore 00.00 alle ore ...

Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra le 10 e le 18, ma ci sono treni garantiti: le informazioni utili

Durerà otto ore, ma 23 treni sui 47 in programma durante lo sciopero non avranno problemi di circolazione: gli orari e le altre informazioni utili

Sciopero dei treni Italo lunedì : l'agitazione dalle 10 alle 18 : Per la prima volta scioperano i lavoratori di Italo Ntv. La protesta è stata proclamata dai principali sindacati dei trasporti e per chi aderirà, comincerà alle 18 di lunedì 29 gennaio e finirà alle ...

Lunedì Sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

Revocato Sciopero Samir di martedì : evitata altra giornata nera dei trasporti a Napoli : É stato Revocato lo sciopero dei dipendenti della ditta Samir - che si occupa dei servizi di pulizia per conto di Anm , Azienda Napoletana di Mobilità, - proclamato dall'organizzazione sindacale Cub ...

Durerà otto ore, ma alcuni treni saranno garantiti: gli orari e le altre informazioni utili

Sciopero dei sindacati autonomi - per Atc ha aderito il 52 per cento dei lavoratori : La Spezia - E' guerra di numeri tra Atc esercizio e i sindacati Cobas del Lavoro Privato, Faisa Cisal e Ugl. Secondo le sigle, infatti, allo Sciopero che si è svolto ieri hanno aderito il 65 per cento ...

A Napoli è in corso uno sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città. Il servizio degli autobus e quello della linea 1 della metropolitana sono sospesi da stamattina a causa

A Napoli è in corso uno sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città. Il servizio degli autobus e quello della linea 1 della metropolitana sono sospesi da stamattina a causa

Passante - concluso lo Sciopero : sì ai pagamenti dei lavoratori : Si è svolto oggi un incontro presso la sede della Sis, in via Parlatore, al termine dello sciopero di due giorni della Soitek proclamato dalla Fiom. L'incontro è stato chiesto con una nota congiunta ...

Caos per lo Sciopero dei Giudici di Pace : Sono stati rinviati già 400 mila processi. Alla protesta si uniranno anche i Giudici onorari. I magistrati chiedono un trattamento economico adeguato ai maggiori incarichi a loro destinati