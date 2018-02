Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | finalmente si gareggia! Confermata la

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : combinata alpina - si gareggia! Il vento dà una tregua : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento sapremo se davvero si potrà scendere: le raffiche si ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : Federico Pellegrino e Arianna Fontana - l’Italia trattiene il fiato. Sci alpino : si gareggerà? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Jani Hladnik traccerà la manche di slalom - sullo stesso pendio della discesa : Oggi, salvo imprevisti, dovrebbe prendere il via il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: con la combinata alpina maschile prevista per la notte fra lunedì e martedì, con prima manche di discesa alle 3.30 e seconda di slalom alle 7. Come di consueto, si tratterà di una gara aperta ad ogni risultato, anche se Marcel Hirscher e soprattutto Alexis Pinturault sembrano essere i due favoriti per la medaglia ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri della combinata - tra fortuna e coraggio - a caccia di una medaglia : Il vento finora è il grande protagonista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, almeno per quanto riguarda lo sci alpino. Un programma completamente rivoluzionato a causa delle avverse condizioni climatiche e una situazione che si spera possa migliorare nei prossimi giorni. Domani dovrebbe esserci la combinata, ma il connazionale è assolutamente d’obbligo, visto che sono previste ancora forti raffiche di vento (intensità comunque ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e gli azzurri in gara in combinata alpina. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Salvo rinvii dell’ultima ora, come già accaduto per discesa maschile e gigante femminile, questa notte dovrebbe prendere il via il programma dello sci alpino. A partire dal cancelletto di partenza saranno però gli uomini della combinata alpina, gara che storicamente è aperta ad ogni scenario prevedendo dapprima una manche di discesa, poi una di slalom. Il favorito sembra essere Alexis Pinturault, con Marcel Hirscher di poco staccato. ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quante incognite in combinata! Alexis Pinturault favorito - Peter Fill e Dominik Paris da podio. Attenzione a Marcel Hirscher… : Riuscirà a cominciare il programma dello sci alpino a PyeongChang 2018? È quello che si augurano gli organizzatori, avendo praticamente terminato i giorni destinati agli eventuali recuperi, e soprattutto gli atleti, vogliosi di giocarsi le medaglie. Il vento ha letteralmente stravolto il calendario previsto e allora la prima gara sarà (o almeno dovrebbe essere) la combinata maschile. Un modo insolito per aprire il fitto programma e rendere ancor ...

Sci alpino - Combinata alpina Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il Programma di gare dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è stato stravolto dal meteo avverso e dal vento in particolare. Sarà la Combinata alpina maschile la prima ad assegnare le medaglie. Il favorito è il francese Alexis Pinturault ma l’Italia ha ambizioni importanti, con Peter Fill, detentore della Coppetta di specialità, e Dominik Paris. Anche Christof Innerhofer può dire la sua, mentre Riccardo Tonetti ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gare a rischio cancellazione! Se il vento non cala - alcuni titoli potrebbero non essere assegnati : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, non è mai accaduto che una gara di sci alpino venisse cancellata a causa di condizioni atmosferiche avverse e, conseguentemente, che un titolo non venisse assegnato. Potrebbe accadere per la prima volta ai Giochi di PyeongChang 2018. Il rischio, per ora, resta remoto, eppure la situazione potrebbe precipitare nelle prossime ore. Sia la discesa maschile sia il gigante femminile sono stati rinviati a giovedì ...