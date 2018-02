: Schulz lascia formalmente la guida Spd - NotizieIN : Schulz lascia formalmente la guida Spd - filobusbus : RT @colvieux: #Germania : #schulz lascia la leadership della #spd - patty65g : RT @colvieux: #Germania : #schulz lascia la leadership della #spd -

"Mi dimetto con effetto immediato". Così Martinal termine del direttivo della Spd nella sede del partito socialdemocratico, a Berlino. "Abbiamo concluso un buon contratto di coalizione. Ho letto in un rapporto di un istituto che abbiamo raggiunto il 70% del programma elettorale".ha confermato che non entrerà nel gabinetto Merkel. "E' l'ultimo incontro come presidente dell'Spd: un incarico che consuma le forze, non sempre pieno di gioia, difficile, ma senza rancore", ha detto con voce emozionata.(Di martedì 13 febbraio 2018)