Scatto rialzista per Dollar General

Scatto rialzista per Rio Tinto : Brillante rialzo per il Gruppo minerario anglo-australiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Scatto rialzista per Transocean : Effervescente Transocean , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,19%. L'andamento di Transocean nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

Scatto rialzista per Atlantia : Brilla il gestore della più estesa rete autostradale europea , che passa di mano con un aumento del 2,70%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Scatto rialzista per Johnson Matthey : Prepotente rialzo per Johnson Matthey , che mostra una salita bruciante del 2,52% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...

Scatto rialzista per Prosiebensat.1 : Prepotente rialzo per Prosiebensat.1 , che mostra una salita bruciante del 3,19% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Scatto rialzista per Perkinelmer : Ottima performance per Perkinelmer , che scambia in rialzo del 2,38%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Scatto rialzista per Freeport-Mcmoran : Prepotente rialzo per Freeport-Mcmoran , che mostra una salita bruciante del 2,70% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Scatto rialzista per Prima Industrie : Prepotente rialzo per Prima Industrie , che mostra una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prima Industrie evidenzia un andamento ...

Scatto rialzista per The Aes : Prepotente rialzo per The Aes , che mostra una salita bruciante del 3,01% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Scatto rialzista per Credito Valtellinese : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 2,11% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Scatto rialzista per Davita : Brillante rialzo per Davita , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Scatto rialzista per International Paper : Protagonista International Paper , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di International Paper evidenzia un andamento più ...