Sanremo | un giornalista | “Sapevamo i vincitori prima della fine del televoto”

Sanremo - un giornalista a Striscia : 'In sala stampa sapevamo il vincitore prima del televoto' : Scoppia il caso sul Festival di Sanremo ? La 'bomba', o presunta tale, la lancia Striscia la Notizia , su cui questa sera andrà in onda un'intervista a Dario Antonio , giornalista accreditato alla sala ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO RIAMMESSI A Sanremo 2018/ Video - cantante difende giornalista : “Fa il suo lavoro” : ERMAL META e FABRIZIO MORO RIAMMESSI al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a SANREMO 2018. La loro versione in conferenza stampa(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:51:00 GMT)