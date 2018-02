San Valentino | in Giappone si regala il cioccolato rosa VIDEO

Perché festeggiamo San Valentino? : Il primo, nato a Interamna , oggi Terni, nel 176, proteggeva gli innamorati, li guidava verso il matrimonio e li incoraggiava a mettere al mondo dei figli. La letteratura religiosa , e non storica, ...

Viola Valentino Fogli e Facchinetti a Sanremo potevano fare di più : La coppia formata da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti non è piaciuta molto a Viola Valentino. La cantante, ed ex moglie di Riccardo Fogli, dice la sua opinone riguardo l’esibizione e della canzone del duo Fogli – Facchinetti. E lo fa nel salotto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5″. Anche il talk di Canale 5 si occupa del Festival di Sanremo commentando con gli ospiti in studio artisti e canzoni. Viola Valentino, che ...

San Valentino - boom di e-mail truffa : ... spiega al sito eweek Limor Kessem di Ibm X-Force, arrivano dal botnet, una rete di computer 'zombie' infettati da un virus, chiamato Necurs, che conta almeno 6 milioni di computer nel mondo, e non è ...

San Valentino - in Giappone arriva la cioccolata rosa : Niente cene romanticche a lume di candela e i mazzi di fiori. In Giapone la tradizione di San Valentino vuole che venga regalata della cioccolata a chi si vuole bene. Ma quest'anno per gli...

Speciale oroscopo San Valentino 2018 : segno al top Leone : oroscopo del giorno mercoledì 14 febbraio 2018, tutti i segni zodiacali. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito che è il Leone. INDICE Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ariete 21 marzo-20 aprile: Urano e Mercurio porteranno un bel po’ di sicurezza a livello professionale. Con gli amici ... The post Speciale oroscopo San Valentino ...

San Valentino con Sartre : la storia del suo amore a contratto : Un solo giorno ci separa da San Valentino, la festività più amata e al contempo più odiata del nostro Paese. E mentre buona parte di noi s'affretta nel mettere a punto i preparativi per celebrare al meglio questa giornata, la restante metà, probabilmente, non vede l'ora che la profusione del Love is in the air, fatto di cuori, bigliettini e rose d'amore impacchettate si diradi, rapidamente. Allora, in occasione del 14 febbraio, noi di Blasting ...

San Valentino - l’altra faccia della festa degli innamorati : “Per molti non è una giornata di gioia - anzi è destabilizzante” : «San Valentino? Per molti non è una giornata di gioia, anzi è destabilizzante». A svelare l’altra faccia della festa degli innamorati è lo psicologo e psicoterapeuta Diego De Luca. «La ragione del malessere che diverse persone sentono con l’approssimarsi di San Valentino – aggiunge – è legata ad una vera e propria sindrome, la “filofobia. Si tratta dell’angoscia che alcuni provano all’idea di innamorarsi e intraprendere una relazione duratura. ...

San Valentino - l’allarme del Wwf : “Cambiamento del clima ostacola l’amore fra gli animali” : I danni del cambiamento climatico alla natura ormai sono noti. Ma se ne aggiunge un altro ancora poco noto. Alla vigilia di San Valentino, il Wwf racconta gli amori fra gli animali resi ‘impossibili’ o più difficili dal cambiamento climatico. In Antartide, da anni i pinguini imperatore non riescono più a trovare luoghi sicuri in cui riprodursi e nidificare, perché l’aumento delle temperature rende i ghiacci instabili, mettendo ...

San Valentino : ritorna #ILOVEAUDITORIUM : Centinaia di giovani pronti a innamorarsi del Parco della Musica ritorna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento di #ILOVEAUDITORIUM, la visita ad Auditorium “spento” e con il telefonino... L'articolo San Valentino: ritorna #ILOVEAUDITORIUM su Roma Daily News.

San Valentino : le proposte di matrimonio degli scienziati nascoste nelle loro ricerche : In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, Nature sul suo sito ripropone le storie dei ricercatori che hanno nascosto una proposta di matrimonio nei loro studi o pubblicazioni. Tra i tanti esempi c’è quello di Caleb Brown, un ricercatore del Royal Tyrrell Museum in Canada, che inserì domanda alla fidanzata Lorna O’Brien, un’esperta di fossili dello stesso museo, nella sezione dei ringraziamenti di uno studio che ...

Alassio : è di Simona Bianchera da Chiavari la poesia più bella premiata nel concorso di San Valentino : "SoleLuna". Questo il titolo della lettera più votata su Facebook, scritta da Simona Bianchera di Chiavari , GE, per l'edizione 2018 del concorso "Alassio Città degli Innamorati - La più bella lettera ...

Savona - per San Valentino "Un Museo per Due" : A Savona tariffe speciali per le coppie nel weekend di San Valentino. Anche quest'anno, in occasione della Festa degli Innamorati, il Museo d'Arte di Palazzo Gavotti, in piazza Chabrol a Savona, ...

San Valentino - WWF : “Questo amore è una camera a gas (serra)” : Nel giorno di San Valentino arriva una provocazione del WWF che racconta gli amori ‘impossibili’, o perlomeno resi più difficili, dagli effetti del cambiamento climatico globale. “Ogni giorno la vita, e dunque anche ‘l’amore’ di molte specie è messa a dura prova: tempi, luoghi e modalità dell’amore, consolidati grazie a un lunghissimo processo di evoluzione delle specie, sotto la spinta del global warming in pochi anni ...

Single a San Valentino : in viaggio alla ricerca di un amore da cinema : eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa parte integrante del gruppo eDreams ODIGEO che annovera 18 milioni di viaggiatori ed è presente in 43 paesi, rende note le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori Single e in coppia per San Valentino. Quest’anno Milano, Catania e Londra sono le città che hanno registrato il maggior numero di viaggiatori Single per San Valentino con partenze dall’Italia. Da sottolineare la ...