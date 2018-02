San Valentino | al Museion le coppie entrano gratis

San Valentino - con troppo stress e poco sesso la coppia scoppia : i consigli per ritrovare l’equilibrio : “troppo stress, poco sesso, poca attenzione da dedicare al partner e la coppia va in frantumi. Fondamentale è l’equilibrio personale per poter dare un futuro al rapporto”. Parola di Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), che alla vigilia di San Valentino commenta i risultati di un sondaggio Eurodap sulle difficoltà di una vita a due, con figli o senza, se si è ...

San Valentino con Sartre : la storia del suo amore a contratto Video : Un solo giorno ci separa da San Valentino [Video] , la festività più amata e al contempo più odiata del nostro Paese. E mentre buona parte di noi s'affretta nel mettere a punto i preparativi per ...

La lobby giapponese del San Valentino obbligatorio : Che San Valentino sia una festa che può costare molto cara alle donne giapponesi era cosa nota. La tradizione vuole che siano proprio loro a regalare i cioccolatini agli uomini e non solo ai loro fidanzati, ma persino ai colleghi di ufficio. E le tradizioni, in Giappone, contano ancora qualcosa. Anche questa, chiamata Giri choco, liberamente tradotto "cioccolato obbligatorio o cioccolatino dell'obbligo" conta eccome.Ma cosa c'entra San ...

Single e cibo a domicilio : gusti e abitudini degli italiani tra San Valentino e il primo appuntamento : L’arrivo di S. Valentino e S. Faustino vede i Single italiani sfoderare le armi migliori per conquistare il partner, e all’incontro si vuole arrivare preparati e sicuri. Il digital food delivery, che ha ormai conquistato le abitudini degli italiani, in amore si rivela un vero cupido, permettendo di trovarsi in un ambiente confortevole e rilassato come la casa e di ordinare i piatti preferiti dai migliori ristoranti. A svelarlo Just Eat, l’app ...

San Valentino - i “Baci di dama” : storia e ricetta di uno dei dolci più romantici di sempre : Tra i dolci più romantici di sempre, non possiamo non citare, specie per San Valentino, i baci di dama. Secondo molti, nacquero a Tortona nell’800, prodotti originariamente con le nocciole piemontesi, più facili da reperire e meno costose delle mandorle. Sarà, infatti, il cavalier Stefano Vercesi. sul finire del 1810. a modificare la ricetta sostituendo le nocciole con le mandorle e brevettando i “baci dorati”. Presentati alla Fiera ...

Single e cibo a domicilio : sushi a San Valentino e hamburger il 15 : Milano, 13 feb. , askanews, Una ricerca di Just eat, app per ordinare cibo a domicilio, svela le abitudini dei Single italiani per san Valentino e san Faustino, con Once la dating app che propone ...

Oroscopo San Valentino - Paolo Fox : previsioni 14 febbraio : Oroscopo domani (14 febbraio), Paolo Fox: previsioni di San Valentino E’ quasi arrivato il giorno più atteso dell’anno per tutti gli innamorati, ossia San Valentino, che sarà domani, 14 febbraio. Scopriamo dunque come saranno le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per questa ricorrenza importante, aspettando la diretta de I Fatti Vostri, prevista per le 11.00 anche domani, dove il re delle stelle renderà note tutte le ...

San Valentino : una coppia su due non si festeggia più : Il 48% di chi è in coppia non festeggerà San Valentino. A metterlo in evidenza è un sondaggio di SpeedVacanze, portale che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single, che ha preso in esame le tendenze legate a San Valentino di un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, la metà delle quali rappresentative di chi è in coppia e l’altra metà di chi è single. Poche anche ...

Parigi - Amsterdam o Ibiza? 5 idee per San Valentino : Poche ore , poi scatta San Valentino . idee regalo arrivano senza soluzione di continuità tra email e social network, con offerte di ogni tipo: dai massaggi nei centri benessere alle cene romantiche. ...

14 febbraio - San Valentino : la programmazione delle reti tv : Per il 14 febbraio – il giorno di san Valentino – diversi canali hanno scelto di allestire una programmazione ad hoc per celebrare al meglio la ricorrenza. Il tema centrale di tutti questi film? Ovviamente l’amore e la vita di coppia. La programmazione Rai E’ su Rai2 che la ricorrenza viene celebrata in maniera più netta: alle 21.20 va in onda la commedia con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey Prima o poi mi sposo ...

San Valentino : in Giappone si regala il cioccolato rosa [VIDEO] : San Valentino: la festa degli innamorati coinvolge il mondo intero, ma con usanze e tradizioni differenti. In Giappone per esempio la tradizione vuole che si regali cioccolata, non solo: devono essere le donne a regalarla alle persone alle quali vogliono bene e sono legate. Quest’anno è stata introdotta un’ulteriore novità: la cioccolata rosa che sta spopolando nelle cioccolaterie di Tokyo, inventata dalla casa svizzera Barry ...

Perché festeggiamo San Valentino? : Il primo, nato a Interamna , oggi Terni, nel 176, proteggeva gli innamorati, li guidava verso il matrimonio e li incoraggiava a mettere al mondo dei figli. La letteratura religiosa , e non storica, ...

Viola Valentino Fogli e Facchinetti a Sanremo potevano fare di più : La coppia formata da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti non è piaciuta molto a Viola Valentino. La cantante, ed ex moglie di Riccardo Fogli, dice la sua opinone riguardo l’esibizione e della canzone del duo Fogli – Facchinetti. E lo fa nel salotto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5″. Anche il talk di Canale 5 si occupa del Festival di Sanremo commentando con gli ospiti in studio artisti e canzoni. Viola Valentino, che ...