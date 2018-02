Salvini | pericolo fascismo non sussiste

Renzi : Salvini in Europa è ritenuto un pericolo : Roma, 12 feb. , askanews, - "Berlusconi è riconosciuto dal Ppe, Salvini è ritenuto un pericolo per l'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, nella registrazione di 'Otto e mezzo' in ...

Minniti : il fascismo in Italia è morto. Ma Salvini attacca : il pericolo sono gli antirazzisti : LeU e la galassia di sinistra criticano il Pd per aver disertato la manifestazione di Macerata. Renzi: abbassare i toni, no a polemiche su immigrazione -

Perché penso che il M5S sia un pericolo per l’Italia. Come la Lega di Salvini : Giovedì, su Il Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha lanciato un appello politico. Sulla scia di quanto successo già in Francia e Germania contro alcune forze politiche estremiste e radicali quali il Front National e Alternative für Deutschland, ha chiesto a chiunque abbia un pulpito pubblico di prendere posizione contro il moVimento Cinque Stelle della Casaleggio srl e di Luigi Di Maio. Cerasa è allarmato Perché rileva che a poco più di 3 ...

Salvini : pericolo sono gli antirazzisti : 16.31 "sono certo che non torneranno né fascismo né comunismo. Amo la democrazia, la libertà di pensiero e di parola". Lo ha detto il leader della Lega Salvini, a Cuneo. "Il pericolo sono quegli antirazzisti fuori, il ritorno dei marziani",ha aggiunto riferendosi a un presidio di protesta organizzato nella stessa città da Anpi,LeU, Potere al popolo. "La Lega sta crescendo e il centrodestra è a un passo dalla maggioranza", afferma."La Lega è ...

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

Salvini e il pericolo islam. Non lo vogliamo qui. Idea ministero del mare : I giochi sono ormai fatti. Salvini si lascia alle spalle la fiera delle candidature e pensa al futuro. Fissa paletti, indica percorsi, suggerisce. Batte sull'immigrazione. «Per il primo anno di governo Salvini il numero è zero. Dobbiamo smaltire un arretrato di clandestini di mezzo milione. La prima opzione è blindare i confini, dalle Alpi alla Sicilia. Basta, non si passa, stop. L'Islam di oggi è un pericolo». Non ...

Immigrati - Salvini : Blindare i confini e più espulsioni. Islam di oggi è un pericolo : Matteo Salvini ricorda che il tema dell'immigrazione p prioritario per la Lega: "Per il primo anno di governo Salvini il numero è zero (riferito agli Immigrati, ndr) - dice in un'intervista a Fatti e misfatti, su TgCom24 -. Dobbiamo smaltire un arretrato di clandestini di mezzo milione. La prima opzione è Blindare i confini, dalle Alpi alla Sicilia. Basta, non si passa, stop. Perché immigrazione clandestina vuol dire ...

Vaccini - il ministro Lorenzin : “Da Salvini parole pericolose per la prevenzione e la salute” : “Salvini non riesce proprio a dire qualcosa di scientifico. Oggi ha affermato pubblicamente che i 10 Vaccini del #decretoVaccini non sono tutti sicuri e che l’Italia è un laboratorio sperimentale. Ha addirittura sposato le tesi complottistiche del Movimento 5 Stelle sulla grande ‘Spectre’ delle multinazionali del farmaco”. Lo afferma su Facebook la ministra della Salute e leader di Civica popolare Beatrice Lorenzin, ...

Fantoccio di Boldrini bruciato - ora la sinistra processa Salvini : È un pericolo : Non importa che Matteo Salvini e gli stessi vertici dei "Giovani padani" abbiano preso le distanze. La sinistra ha già iniziato il processo al leader leghista dopo che a Busto Arzisio è stato bruciato in piazza un Fantoccio di Laura Boldrini. "È lui che iniziato a usare così simboli e parole di guerra - ha tuonato il piddì Emanuele Fiano - è un pericolo". "Chi brucia fantocci - ha fatto eco Pietro ...

Vaccini - l'on. Daniela Sbrollini e Alessandra Moretti (PD) : 'pericolose le parole di Salvini riguardo alla cancellazione della loro ... : Sono elementi imprescindibili per una forza politica che vuole candidarsi a governare un Paese. Mentre la destra dice di voler tornare indietro noi vogliamo andare avanti. On. Daniela Sbrollini , ...