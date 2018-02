Saipem | su cda in scadenza pesa incognita elezioni | verso cambio al vertice

meteoweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018) Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Sul cda diinil 3 maggio, in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017,l’delledel 4 marzo che potrebbe rimescolare le carte. Secondo fonti finanziarie interpellate dall’Adnkronos si vaunal. In uscita dalla società il cui capitale è controllato per il 30,54% da Eni e per il 12,55% da Cdp Equity, è dato l’attuale presidente Paolo Andrea Colombo che era approdato innel 2015 dopo aver presieduto il Cda dell’Enel dal 2011 al 2014.La posizione dell’Ad Stefano Cao, anche lui in carica dal 2015, sarebbe ancora in bilico. Non manca infatti chi spingeuna sua riconferma per dare un segnale di continuità nella riorganizzazione industriale della società avviata dallo stesso Cao. Tuttavia sul tavolo vi ...