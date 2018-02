Roma | Totti | ' Sono cresciuto nel campo e nel campo morirò Con Spalletti non ci sarà mai

Roma - Totti : 'Oggi io costerei 200 milioni. Non parlerò più con Spalletti' : SUI TOP PLAYER - Se dipendesse da me spenderei qualsiasi cifra al mondo per comprare i giocatori più forti, anche perché per vincere servono giocatori forti. Questo l'ho sempre detto e lo dirò sempre.

Di Francesco e le ‘scottanti’ verità : dai conti (in rosso) della Roma al ruolo di Totti in società : Il giorno dopo la vittoria ottenuta con il Benevento, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai 1’ toccando diversi argomenti a cominciare dalla situazione finanziaria del club giallorosso: “Se ci si aspettava qualche punto in più benissimo, a volte siamo stati poco concreti. Ma l’ho sempre detto, partiamo dietro per organico a Juve e Napoli. Rimettendo apposto le questioni societarie ...

Roma - Di Francesco : 'Ünder ricorda Montella. Totti? Risorsa importante' : Ci abbiamo messo un po' di tempo ma abbiamo ritrovato la strada giusta", ha ammesso l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ai microfoni Radio Anch'Io Sport su Radio Uno. "Nel prepararsi al ...

Roma - l'ex Borini al veleno : 'Terry e Drogba più alla mano di Totti e De Rossi' : L'attaccante del Milan Fabio Borini ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' . Queste le sue parole sulla sua esperienza alla Roma nella stagione 2011-2012. Lei in Italia ha avuto Luis Enrique: che ricordi ne ha? Mi pareva straordinario. Lui guardava prima la persona, ...

Inter e Roma - Spalletti si 'confessa'/ E intanto Totti : "Non lo conosco..." : Spalletti, Inter e Roma: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Roma - il ministro Madia chiama Totti : Una partita di calcio a cui far partecipare Francesco Totti per promuovere i temi della trasparenza e della partecipazione politica. È l'idea lanciata dal ministro per la Semplificazione e Pubblica amministrazione, Marianna Madia , nel corso dell''European Open Government Leader's Forum' che si è svolto ieri a Milano, ...

Inter - CorSera : Spalletti e le confidenze ai tifosi. "All'Inter non c'è equilibrio. Roma vende tutti. E Totti..." : Una chiacchierata con sei tifosi della Roma fuori da un ristorante, dopo il match fra Inter e giallorossi , 21 gennaio, : Spalletti fa confidenze, a notte fonda, come ricostruisce un articolo del ...

Roma - Totti show in Russia. E punge Spalletti : 'Non lo conosco' : Ancora un fenomeno palla al piede, sempre pungente fuori dal campo: anche dopo l'addio al calcio, Francesco Totti continua a essere protagonista. A Mosca, in particolare, l'ex capitano giallorosso - ...

Roma - Totti : 'Spalletti? Non lo conosco' : La Legends Cup si è chiusa e lo storico capitano giallorosso dà spettacolo davanti alle telecamere: il gioco stavolta consiste nel definire con una parola alcuni personaggi del mondo del calcio, tra ...

Roma - Totti : 'Il giorno dell'addio distrutto dalle emozioni. Spalletti...' : 'Che mondo sarebbe senza calcio? Sarebbe sicuramente una perdita enorme non solo per i giocatori, ma per tutte le persone guidate dalla passione, dall'amore per lo sport. Il calcio per noi è passione,...

Roma - Totti : 'Non mi sento una star - l'addio al calcio mi ha distrutto' : Che mondo sarebbe senza il calcio? Sarebbe una perdita enorme, per tutte le persone che sono appassionate e amano lo sport. Il calcio è passione, divertimento, vita. Ma tra un gol e una cena ...

Roma - Totti torna a parlare : l’addio al calcio - Spalletti e il ricordo più bello della carriera : A margine del del “Giubileo delle Leggende” tenutosi a Mosca, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista all’emittente russa ‘Match Tv’ toccando diversi temi a partire dall’addio al calcio giocato dello scorso maggio: “Le parole più importanti sono arrivate dalla mia famiglia: dai miei figli, mia moglie, i miei genitori. A fine carriera sei distrutto dalle emozioni. Dopo 25 anni con la stessa ...

Roma - Totti : 'Il giorno del mio addio al calcio ero distrutto. Spalletti? Buona fortuna...' : Francesco Totti viaggia a ritroso nel tempo, ripercorrendo gli istanti che hanno preceduto il suo addio al calcio lo scorso 28 maggio. Oggi l'ex capitano della Roma è un dirigente del club di Pallotta,...

Roma - Nainggolan giura amore eterno : 'Firmerei a vita. Ci manca Totti' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...