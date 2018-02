Roma | nuove Panda arancioni in arrivo per i vigili di Roma

CGIL : Roma - nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti : Scipioni: nuove auto Polizia Locale di Roma inadeguate a rilevazioni incidenti Roma – Emiliano Scipioni, Fp CGIL Roma e Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in una... L'articolo CGIL: Roma, nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti su Roma Daily News.

Festival. Roma in festa : Ultimo vince tra le nuove proposte : E’ di Roma e ha 22 anni il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantautore Ultimo cince con un mix

Roma - arrivano nuove regole per gli ambulanti. Raggi : basta bancarella selvaggia : Il Comune tira dritto sulla riorganizzazione del commercio ambulante. basta bancarelle che invadono i marciapiedi. Si comincia da Ponte Milvio e da Ostia. Poi toccherà al resto della Capitale. I ...

E Gino Sorbillo finalmente sbarca a Roma è il capofila di una lunga serie di nuove aperture : Lì è in apertura un nuovo ristorante - Le Palmerie - dal look coloniale, con pezzi unici d'arredamento provenienti da tutto il mondo e una tavola giovane, con un grande giardino adibito a serra ...

Roma. Nuove postazioni per il rilascio della carta d’identità elettronica : Saranno fornite dal Viminale a Roma Capitale 25 Nuove postazioni per il rilascio della carta d’identità elettronica da installare nelle sedi dei Municipi. Ulteriori 20 saranno rese disponibili al momento dell’adesione di Roma Capitale al portale AgendaCie, finalizzato alla prenotazione…Continua a leggere →

Nuove date per RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta : biglietti in prevendita anche per Roma e Firenze : Il RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta si arricchisce. Vengono annunciati nuovi appuntamenti in giro per l'Italia per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 15 gennaio. Dopo l’annuncio delle prime tappe, si aggiungono nuovi concerti al RockStar tour 2018 del rapper multiplatino Sfera Ebbasta atteso in tutta la penisola dal mese di aprile. Il debutto è in programma al Vox Club di Nonantola (Modena) ...

M5S - nuove beghe per Grillo : comitato di attivisti gli fa causa. A capo c'è la consigliera di Roma Grancio : Stavolta non è uno sparuto gruppo di attivisti espulsi o sospesi che combattono per interessi tutto sommato personali. Stavolta è un gruppo nutrito di attivisti che intende muoversi per tutelare l'...

Roma - Reali Spagna il 19 a inaugurazione nuove luci S.M. Maggiore : Roma, 12 gen. (askanews) Venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 17.00, il Re Juan Carlos I e la Regina Sofia inaugureranno la nuova illuminazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Lo comunica ...

Macron a Roma : "Europa balbuziente in passato - nuove ambizioni con l'Italia" : L'Europa è stata balbuziente negli ultimi anni perché mancavano le prospettive a lungo termine. Bisogna costruire un'Unione europea più sovrana, unita e democratica". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa congiunta con il premier Paolo Gentiloni,

Pallotta lancia la sua Roma : “lo stadio per diventare un brand globale! Avremo nuove tecnologie contro i teppisti” : “Non puoi diventare un brand globale se non possiedi uno stadio di proprieta’. Vogliamo diventare la seconda squadra di tutti”. E’ questa l’ambizione di James Pallotta, presidente della Roma ospite oggi a Londra del convegno “Leaders in Sport”. “Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e vorrei che l’1% avesse la Roma come sua seconda squadra preferita, per tutte le cose che ...

Roma. Procedure di gara per la realizzazione di nuove preferenziali : Sono partite le Procedure di gara per la realizzazione di nuove preferenziali e la protezione delle corsie esistenti. Pubblicato anche il bando per la messa in protezione delle pedane per tram tra scalo San Lorenzo e Viale Regina Margherita e…Continua a leggere →

CALCIOMERCATO Roma / News - nuove voci su Berardi: ultime notizie legate al mondo giallorosso: Marchetti di Sky Sport fa il punto sulle mosse del club partenopeo sul mercato di gennaio.

Di Maio - nuovo Statuto M5S/ Le nuove regole : il "metodo Roma" per il prossimo Governo? nuovo codice M5s, più potere a Di Maio con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile