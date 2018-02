Roma | clochard 75enne violentata all' Esquilino

Roma - CLOCHARD VIOLENTATA ALL'ESQUILINO/ Ultime notizie - la 75enne : "Aggredita quando mi stavo addormentando" : ROMA, CLOCHARD VIOLENTATA ALL'ESQUILINO: Ultime notizie, una donna di 75 anni di origini tedesche è stata stuprata da un 31enne senegalese. L'uomo è stato catturato dai carabinieri. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Roma - violentata a piazza Vittorio - la clochard : 'Mi stavo addormentando e lui ha abusato di me' : ' Mi stavo addormentando, quando qualcuno è arrivato alle mie spalle e ha abusato di me'. È quanto avrebbe raccontato la clochard violentata la scorsa notte a piazza Vittorio, al centro di Roma. L'...

Roma - violenta una clochard 75enne in strada : arrestato senegalese : Roma, 13 feb. , askanews, Un senegalese di 31 anni è stato arrestato ieri sera a Roma dopo aver violentato una donna di 75 anni, di origini tedesche e senza fissa dimora. La donna è stata aggredita ...

Roma - clochard trovato morto dentro lo stadio Flaminio : 'E' stato ucciso' : Da arena di gesta olimpiche e primati sportivi a teatro di un omicidio. Sulin Wickrmasingha, il clochard cingalese di 68 anni, trovato morto venerdì mattina all'interno dell'ex infermeria dello stadio ...

Roma - via Veneto è un caso - ritrovo di clochard : 'Mai tanto degrado' : L'avevano chiamata la Belle Èpoque sotto il Cupolone. Erano gli anni d'oro della Hollywood sul Tevere: era il tempo della Dolce Vita, marchio diventato poi leggenda, quando Roma era via Veneto. Ma ...

Roma - clochard muore di freddo - trovato il corpo alla stazione Tiburtina : Gli infermieri di un'ambulanza hanno provato a rianimarlo ma ormai non c'era più nulla da fare. Lui era un senza fissa dimora di 30 anni, romeno, che è morto in uno spiazzo al buio accanto alla ...

Roma - Sbarre anti clochard sulle panchine : ... le Sbarre sulle panchine in via da Procida stanno alimentando il dibattito, in particolare sui social network, interessando, inevitabilmente, anche il mondo politico. Ed ccco che il centrodestra ...

Sbarre anti-clochard sulle panchine - a Roma è polemica : Le Sbarre di ferro "anti clochard" sulle panchine a Roma fanno discutere: a far emergere il caso è un tweet di Baobab Experience, gruppo di cittadine/i che "con accoglienza dal basso, lottano...

Roma - il piano freddo è in ritardo : i clochard dormono negli ospedali : Ogni notte, quando il freddo diventa più cattivo e non bastano più cartoni e giornali per difendersi, tanti senzatetto, pur di non dormire per strada e rischiare la vita (non sono rari i casi di ...

Roma - investito da un'auto in zona San Pietro - muore clochard : Un uomo è morto investito da un'auto in zona San Pietro a Roma. L'incidente è accaduto su via Gregorio VII all'uscita della galleria. Secondo quanto si è appreso, la vittima è un senza fissa dimora di ...