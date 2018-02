Rimborsopoli M5s Video ultime notizie | Di Maio | “chi ha tradito è fuori” Ruocco

Rimborsopoli M5s : nuovi furbetti Cosa cambia ora tra i grillini Da dove nasce la bufera. L'inchiesta : Il caso dei falsi rimborsi Movimento 5 Stelle: la parabola dei grillini, dal peccato originale alla furbizia e mancanza di meritocrazia. L'ANALISI DI AFFARITALIANI.IT Segui su affaritaliani.it

M5S - 'Rimborsopoli' : Di Maio sguaina la falce Video : A meno di un mese dalle #Elezioni politiche è un caso spinoso per il Movimento 5 Stelle. Venire a conoscenza di esponenti che hanno effettuato falsi bonifici al fondo del microcredito che, di fatto, è sempre stato uno dei cavalli di battaglia pentastellati, non è certamente il miglior viatico verso le urne del 4 marzo per #Luigi Di Maio. Il quale, ad onor del vero, preso atto di un problema che supera addirittura le prime cifre prospettate dalla ...

Rimborsopoli - l'affondo di Pizzarotti : M5s non guarda i conti : Lo scandalo "Rimborsopoli" che in queste ore sta investendo il Movimento Cinque Stelle crea non poca agitazione tra i grillini. Con un buco da un milione di euro di fatto è crollato uno dei pilastri dei pentastellati, la restituzione di parte degli stipendi da parlamentari. E così adesso gli ex grillini affondano il colpo. Uno su tutti: il sindaco di Parama, Federico Pizzarotti.Ai microfoni di Radio Capital, Pizzarotti non usa ...

Dino Giarrusso - l'ex Iena candidata col M5s diventa agnellino : 'Rimborsopoli? Noi comunque molto meglio degli altri' : Da Le Iene al Movimento 5 Stelle , nel peggior momento della storia grillina, con gli 'onesti' travolti dallo scandalo rimborsopoli: avevano promesso di restituire parte dello stipendio parlamentare ...

M5S - bonifici presentati e ritirati : buco da oltre 1 milione nel caso Rimborsopoli Di Maio : «Fuori le mele marce»|Video : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

M5s - Rimborsopoli senza fine : Buco da oltre un milione : Il Movimento Cinque Stelle affonda sempre di più sul caso "Rimborsopoli". Come ha ricordato il Giornale, lo scandalo si sta allargando e a quanto pare nella bufera non potrebbero finire solo io deputato Andrea Cecconi e il senatore Claudio Martelli. Il Giornale infatti aveva alzato il velo su un ammanco di almeno 226 mila euro confrontando i dati dei grillini e quelli del Ministero allo Sviluppo Economico. Adesso il Buco però ...

