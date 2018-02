Rimborsopoli M5s | ecco i dieci parlamentari smascherati dalle Iene | Ci sono Lezzi e Sarti

Rimborsopoli - il M5S pubblica i primi 5 nomi : Alla fine il Movimento Cinque Stelle è costretto a fare i conti con lo scandalo Rimborsopoli che ha scoperchiato un enorme buco nel conto dove finiscono le donazioni dei parlamentari - obbligati per statuto a restituire parte dello stipendio - e con il quale i grillini finanziano il microcredito per le imprese.Ma è costretto a fare i conti letteralmente tra bonifici e note spese, alla ricerca di chi ha fatto il furbetto, revocando l'ordine ...

David Borrelli lascia M5s/ “Motivi di salute” : eurodeputato ex sodale di Casaleggio e l’ombra di Rimborsopoli : David Borrelli lascia il Movimento 5 Stelle: l'eurodeputato M5s abbandona per "motivi di salute", ma lo staff non lo sa. Il "mistero" in piena "Rimborsopoli", recente strappo con Casaleggio(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:25:00 GMT)