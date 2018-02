Rimborsopoli | Di Maio in banca con Le Iene | ridati 370mila euro

Rimborsopoli M5s/ Video ultime notizie : Di Maio - “chi ha tradito è fuori”. Ruocco - “subito chiarezza” : Rimborsopoli M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Incontro con Le Iene, "miei bonifici tutti regolari". E su Renzi..(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Rimborsopoli : un buco da 1 - 5 milioni di euro; Renzi : 'Di Maio come Craxi' : Da qualche giorno è scoppiato all'interno del Movimento 5 Stelle il caso "Rimborsopoli", come definito da alcuni giornali, che vede coinvolti per il momento due parlamentari grilliini. I nomi sono quelli di Andrea Cecconi e Carlo Martelli, rei di non aver restituito circa novantacinquemila euro (in due) dei soldi che il Movimento versa al fondo del microcredito fin dal suo primo ingresso in parlamento. Il tutto si sarebbe risolto con la ...

M5S - 'Rimborsopoli' : Di Maio sguaina la falce Video : A meno di un mese dalle #Elezioni politiche è un caso spinoso per il Movimento 5 Stelle. Venire a conoscenza di esponenti che hanno effettuato falsi bonifici al fondo del microcredito che, di fatto, è sempre stato uno dei cavalli di battaglia pentastellati, non è certamente il miglior viatico verso le urne del 4 marzo per #Luigi Di Maio. Il quale, ad onor del vero, preso atto di un problema che supera addirittura le prime cifre prospettate dalla ...

Rimborsopoli - Di Maio in banca con Le Iene : Per il Movimento 5 Stelle non si placa lo scandalo Rimborsopoli. Questa mattina Luigi Di Maio si è recato in banca, agli sportelli del banco di Napoli a Montecitorio, per produrre tutta la ...

Lo scandalo dei rimborsi, promessi e mai effettuati, del M5s travolge anche il candidato premier Luigi Di Maio ? Già, perché gli oltre 1,5 milioni di euro che mancherebbero dal totale che avevano ...

M5S - bonifici presentati e ritirati : buco da oltre 1 milione nel caso Rimborsopoli Di Maio : «Fuori le mele marce»|Video : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l'ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Luigi Di Maio e M5s spazzati via a tre settimane dal voto : Rimborsopoli - manca almeno mezzo milioni di euro : A tre settimane dal voto si allarga a macchia d'olio il fronte rimborsopoli che travolge il M5s e il candidato premier Luigi Di Maio . Sfiora infatti il mezzo milione di euro, a quanto si apprende, il ...

