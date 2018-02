Rimborsi 5 Stelle | chi sono i furbetti | «Rinunciamo all’elezione» Ma non si può per

Rimborsi 5 stelle - la base sta con Luigi Di Maio. Su Facebook insulti alle Iene : Il post su Facebook di Luigi Di Maio, a proposito del servizio delle Iene sui Rimborsi dei 5 stelle, raccoglie il plauso della base pentastellata. Tanto che in meno di un'ora ottIene 22mila condivisioni e 5mila commenti. Di tutt'altro tenore le parole indirizzate nei confronti di Filippo Roma, l'inviato delle Iene, che vIene attaccato duramente. Anche sul proprio profilo."Tempo un paio di giorni - commenta tra gli altri Francesco - e la gente ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scandalo Rimborsi tra i 5 Stelle - il web con Nadia Toffa (13 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scandalo rimborsi nel Movimento 5 Stelle. Il web si stringe intorno alla Iena Nadia Toffa. Rimosso il questore di Macerata (13 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 00:56:00 GMT)

I Rimborsi mancati di alcuni parlamentari? Una bella pubblicità per i 5 Stelle : ... quella di restituire concretamente i soldi agli italiani, a coloro che ancora non ne avevano mai sentito parlare! inviato da Vittorio Barnetti nella categoria Politica

Il caso dei falsi Rimborsi del Movimento 5 Stelle : Le Iene hanno pubblicato online il servizio che mostra come almeno due – e forse più – parlamentari hanno truffato sui soldi che avrebbero dovuto rimborsare al partito The post Il caso dei falsi rimborsi del Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Bufera sui Rimborsi a Strasburgo. I 5 Stelle smentiscono e chiedono indagine : "Diverse missioni della Belotti risultavano collegate alla campagna elettorale di Di Maio per il referendum del 4 dicembre 2016, per le comunali 2017 e per le regionali siciliane di ottobre” - si apprende dalle pagine di Repubblica - Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe caduta l’11 dicembre, quando la Belotti si è segnata presente alla plenaria di Strasburgo mentre per l’amministrazione del gruppo era assente”