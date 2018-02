RIFORMA PENSIONI Ape volontario | accesso al simulatore senza Pin ultime notizie

Pensioni - Boeri : abolire la RIFORMA Fornero costerebbe 85 miliardi - : Il presidente dell'Inps, presentando il simulatore per la richiesta del prestito Ape, per il quale da oggi è possibile presentare la domanda di certificazione, ha parlato di un debito implicito ...

RIFORMA pensioni/ Le trappole da evitare in campagna elettorale (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Le trappole da evitare in campagna elettorale . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 febbraio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:19:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Boccia : Legge Fornero da non toccare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Boccia : Legge Fornero da non toccare . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 febbraio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - RITA più facile con l’autocertificazione dei requisiti : Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei ...