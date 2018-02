Renzi | ' Nel M5S truffatori | scrocconi e massoni; Grasso prende in giro'

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) #Matteoè intervenuto questo 12 febbraio a Otto e mezzo su La7 dove, intervistato da Lilli Gruber, ha attaccato duramente i vari partiti avversari in vista delle #Elezioni politiche del prossimo 4 marzo VIDEO. Ecco cosa ha detto.: 'Non so come Salvini e Berlusconi possano stare insieme' Parlando delle destre,ha affermato: Salvini non ha alcuna credibilita' in Europa, mentre Berlusconi per lo meno è riconosciuto dal PPE. Non so come facciano a stare insieme: i loro corrispettivi europei si combattono ovunque dalla Germania alla Francia. L'immigrazione è un tema delicato e complicato, Salvini gioca con le paure. Il PD in questi anni ha fatto fronte al G7, al semestre italiano, all'Expo e al Giubileo: sui temi della sicurezza abbiamo un bilancio in attivo, abbiamo anche sbloccato i fondi per carabinieri e polizia: mi sento più sicuro con Minniti al Viminale ...