Reggio Calabria | CISL | ' i dipendenti a tempo determinato dei centri per l' impiego avranno

Elezioni - polemiche in Forza Italia a Reggio Calabria. Marcianò : 'incredulo per la non candidatura di Nicolò' : Cito per dovere di cronaca l'unico personaggio politico reggino che ha tutelato le candidature del proprio territorio nei vari collegi ovvero Giuseppe Scopelliti,uomo forte del PDL . Concludo ...

Enorme palla di fuoco illumina i cieli di Reggio Calabria e Messina nella notte : Pochi minuti fa, intorno alle 22:50, un Enorme e luminosissimo bolide ha illuminato il cielo di Reggio Calabria e Messina, dopo una giornata di forte maltempo e dopo la scossa di terremoto della scorsa notte. La palla di fuoco in cielo è stata avvistata da decine di migliaia di persone. Un bolide è comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una scia ...

Reggio Calabria : Ottavio Amaro inaugura la segreteria politica del Pd per la Piana di Gioia Tauro : Reggio Cal., , incontrerà le sue elettrici e i suoi elettori all'inaugurazione della segreteria politica per la Piana di Gioia Tauro ed illustrerà le motivazioni della propria candidatura e i ...

Reggio Calabria : ecco perchè rilanciare l'arancia 'Belladonna' : Anche se la stampa locale ha puntato spesso l'attenzione sulle potenzialità di sviluppo di questi prodotti, la mancanza di iniziative da parte della politica locale e regionale, non ha dato, a noi ...

Vis Reggio Calabria : al via la fase a orologio - si gioca Vis-Villa al PalaPentimele - Calabria Reportage : ... Politica • Reggio Calabria Federica Dieni: continua il tour elettorale 10 febbraio 2018 Calabria News • Cronaca • Reggio Calabria Reggio Calabria: i Carabinieri catturano il latitante ...

Reggio Calabria : i Carabinieri catturano il latitante dato per morto - faceva l'imprenditore in Romania - Calabria Reportage : Tags ARIGANELLO PASQUALINO Carabinieri legione Carabinieri Calabria Correlati Calabria News • Cronaca • Reggio Calabria Reggio Calabria: la Squadra Mobile arresta un cittadino rumeno di ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - quando si può parlare di sciame sismico? Facciamo chiarezza : Trema la Calabria seminando paura nello Stretto di Messina, interessato, nella notte scorsa da una scossa di Terremoto percepita nelle province di Reggio Calabria e Messina. La scossa, di magnitudo 3.7, ha avuto un epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. Non è stata l’unica scossa che ha interessato lo Stretto nella notte, ma di certo è stata la più forte, percepita da quasi tutta ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - 5° grado Mercalli : impatto - pericolosità e sismicità della scossa attraverso i dati INGV : Una scossa di Terremoto ha interessato, nella notte, lo Stretto di Messina seminando paura in Calabria e in Sicilia, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado della scala Mercalli (la scala che misura gli effetti in ogni ...

Scossa 3.7 in provincia di Reggio Calabria : Paura in Calabria. Una Scossa di terremoto, di magnitudo 3.7, è stata registrata dall'Ingv nella notte in provincia di Reggio Calabria. I comuni più vicini all'epicentro della Scossa, delle ore 3.16, ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - l’esperto INGV : “troppi hanno dimenticato la pericolosità della zona - il rischio aumenta in modo enorme” : Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 che alle 03:16 di stanotte ha svegliato decine di migliaia di persone tra Messina, Reggio Calabria e le due Province, stamattina il sismologo dell’INGV Alessandro Amato ha spiegato che “è stato un sisma su una faglia diretta (con componente trascorrente) coerente con le conoscenze sulla regione. La Calabria è una regione a elevatissima pericolosità, in ragione delle importanti sequenze storiche ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Reggio Calabria - forte sisma M 3.7 (ore 11 : 20 - 10 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 10 febbraio 2018: un forte sisma di magnitudo 3.7 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Reggio Calabria. Scossa anche in provincia di Siracusa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:21:00 GMT)

Terremoto M. 3.7 - paura a Messina e Reggio Calabria per la temibile faglia di Calanna : risentimento sismico di 5° grado Mercalli in Aspromonte : 1/11 ...

Reggio Calabria - forte scossa di terremoto nella notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 3:16 in provincia di Reggio Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il...

‘Ndrangheta in Liguria - sei condanne e sei assoluzioni. Il gup di Reggio Calabria riconosce l’associazione mafiosa : La ‘Ndrangheta esiste in Liguria. Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza “Alchemia” per capire quanto, secondo il gup di Reggio Calabria, Olga Tarzia, le cosche hanno colonizzato la regione del nord Italia. Intanto, però, leggendo il dispositivo di sentenza l’infiltrazione delle famiglie mafiose calabresi in Liguria è l’aspetto più importante della decisione presa dal Tribunale di Reggio Calabria davanti al quale si è concluso, in ...