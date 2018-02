Famiglia Regeni : "Missione al Cairo? Un fallimento" : Non è possibile normalizzare i rapporti con uno stato che tortura, uccide e nasconde oltraggiosamente la verità, se non a scapito della credibilità politica del nostro Paese e di chi lo rappresenta. ...

Famiglia Regeni : “Missione al Cairo? Un fallimento” : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – ”Sono trascorsi sei mesi dalla decisione del nostro Governo di rinviare l’ambasciatore al Cairo. Noi, e con noi tutti quelli che in ogni angolo del mondo hanno a cuore la verità sul sequestro, le torture e la morte di nostro figlio Giulio, temevamo che questo gesto sarebbe stato interpretato come una resa incondizionata a quel potere che ha annientato Giulio e che occulta impunemente la verità da ...

Regeni - la famiglia : 'Un fallimento il ritorno dell'ambasciatore d'Italia al Cairo' : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l'ambasciatore d'Italia al Cairo dopo l'omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di 'fallimento' della missione a lui ...

La lettera aperta della famiglia di Giulio Regeni : Roma, 13 feb. , askanews, 'Sono trascorsi sei mesi dalla decisione del nostro Governo di rinviare l'ambasciatore al Cairo'. Inizia così una nota firmata dalla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore ...

Famiglia Regeni : "Missione al Cairo? Un fallimento" : ''Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio - ...

Omicidio Regeni - la famiglia chiede al Governo un cambio di rotta - : I genitori del ricercatore rapito, torturato e ucciso in Egitto si rivolgono all'ambasciatore d'Italia al Cairo a 6 mesi dal rientro del diplomatico: "Subito video della metro e strategia ...

Regeni - la famiglia : «Un fallimento il ritorno dell'ambasciatore d'Italia al Cairo» : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l'ambasciatore d'Italia al Cairo dopo l'omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di...

La famiglia di Regeni contro il governo : 'Serve un cambio di rotta - un fallimento il ritorno dell'ambasciatore' : "Se, come ci era stato garantito dal nostro governo - dice la famiglia Regeni - l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' ...

Giulio Regeni - la famiglia : “Ambasciatore inviato sei mesi fa per scoprire la verità. Missione fallita” : Insistono su “un immediato cambio di rotta” nelle indagini, perché “le atrocità commesse dal governo egiziano, a dispetto della volontà di alcuni, non sono state dimenticate, non solo dal ‘popolo giallo’ ogni giorno più numeroso, ma dalle centinaia di altre famiglie che hanno subito e subiscono continuamente le sparizioni forzate dei loro cari”. E la famiglia di Giulio Regeni, a sei mesi dalla decisione del ...

La famiglia di Regeni contro il governo : "Serve un cambio di rotta - un fallimento il ritorno dell'ambasciatore" : A sei mesi dalla decisione del governo di rinviare al Cairo l'ambasciatore Giampaolo Cantini dopo l'omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di "fallimento" della missione a lui affidata che "doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su tutto il male del mondò inferto su nostro figlio". E aggiunge: "Crediamo sia necessario un immediato cambio di rotta", con "l'immediata consegna dei ...

Regeni - la famiglia : 'Un fallimento il ritorno dell'ambasciatore d'Italia al Cairo' : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l'ambasciatore d'Italia al Cairo dopo l'omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di 'fallimento' della missione a lui ...

Regeni - la famiglia : un 'fallimento' il ritorno dell'ambasciatore al Cairo : "Occorre un cambio di rotta, subito i video della metropolitana e strategia investigativa comune tra Italia ed Egitto"

Regeni : Cambridge vuole incontrare la famiglia : 'I vertici dell' Università di Cambridge ci hanno riferito di voler incontrare la famiglia di Giulio Regeni , per chiarire la loro posizione, e mi sono messa a disposizione per favorire un incontro'. ...

Regeni - fiaccolata a Fiumicello. L’appello della legale della famiglia : “Candidati mettano verità per Giulio nel loro programma” : Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere ...